В аэропорту Кабула царит полный хаос: люди штурмуют самолеты и пытаются улететь даже стоя (видео)

После захвата Афганистана талибами люди в Кабуле штурмуют аэропорт. Они просто в отчаянии и хотят улететь из страны, даже стоя в самолете. Аэропорт контролируют американские военные, они стреляют в воздух.
В сети появилось много видео со штурмом самолетов отчаявшимися людьми.
Толпа людей прорвалась на взлетно-посадочную полосу аэропорта Кабула в надежде вылететь из Афганистана.
На этих видео можно увидеть огромные толпы людей, которые штурмуют самолеты в надежде улететь из страны.
Отметим, что в Госдепартаменте США заявили, что желающим покинуть Афганистан должна быть предоставлена возможность уехать. Во внешнеполитическом ведомстве призвали все стороны к содействию безопасному отъезду из Афганистана иностранных граждан и афганцев.
Накануне столица Афганистана — Кабул был захвачен боевиками движения "Талибан". Боевики заявили об "окончании войн" в Афганистане, назвав это "освобождением" страны, над президентским дворцом подняли флаг. На данный момент сотрудники НАТО остаются в городе. Отметим, что накануне произошел вывод американских войск из страны.
Как мы ранее сообщали, украинский самолет забрал из Кабула граждан пяти стран.