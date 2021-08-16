В аэропорту Кабула царит полный хаос: люди штурмуют самолеты и пытаются улететь даже стоя (видео)

Толпа людей прорвалась на взлетно-посадочную полосу аэропорта Кабула в надежде вылететь из Афганистана.

На этих видео можно увидеть огромные толпы людей, которые штурмуют самолеты в надежде улететь из страны.

Отметим, что в Госдепартаменте США заявили, что желающим покинуть Афганистан должна быть предоставлена возможность уехать. Во внешнеполитическом ведомстве призвали все стороны к содействию безопасному отъезду из Афганистана иностранных граждан и афганцев.

Что случилось в Афганистане

Накануне столица Афганистана — Кабул был захвачен боевиками движения "Талибан". Боевики заявили об "окончании войн" в Афганистане, назвав это "освобождением" страны, над президентским дворцом подняли флаг. На данный момент сотрудники НАТО остаются в городе. Отметим, что накануне произошел вывод американских войск из страны.