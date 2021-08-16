Украинский самолет забрал из Кабула граждан пяти стран
Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Из Афганистана сейчас ряд стран эвакуируют своих граждан. Украинский самолет забрал из Кабула граждан пяти стран.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на страницу в Twitter министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.
По его словам, самолет забрал граждан Украины, Нидерландов, Хорватии, Беларуси, Афганистана.
"Сейчас они в безопасности. Украина не бросает своих и помогает другим. В случае дальнейших обращений, сделаем все для помощи соотечественникам и иностранцам в беде", - написал Кулеба.