В аеропорту Кабула панує повний хаос: люди штурмують літаки і намагаються полетіти навіть стоячи (відео)

Натовп людей прорвався на злітно-посадкову смугу аеропорту Кабула в надії вилетіти з Афганістану.

На цих відео можна побачити величезні натовпи людей, які штурмують літаки в надії полетіти з країни.

Відзначимо, що в Держдепартаменті США заявили, що бажаючим покинути Афганістан повинна бути надана можливість виїхати. У зовнішньополітичному відомстві закликали всі сторони до сприяння безпечному від'їзду з Афганістану іноземних громадян і афганців.

Що сталося в Афганістані

Напередодні столиця Афганістану - Кабул була захоплена бойовиками руху "Талібан". Бойовики заявили про "закінчення війни" в Афганістані, назвавши це "звільненням" країни, над президентським палацом підняли прапор. На цей час співробітники НАТО залишаються в місті. Зазначимо, що до цього американські війська були виведені з країни.