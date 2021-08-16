В аеропорту Кабула панує повний хаос: люди штурмують літаки і намагаються полетіти навіть стоячи (відео)

Після захоплення Афганістану талібами люди в Кабулі штурмують аеропорт. Вони просто в розпачі і хочуть полетіти з країни, навіть стоячи в літаку. Аеропорт контролюють американські військові, вони стріляють у повітря.
У мережі з'явилося багато відео зі штурмом літаків зневіреними людьми.
Натовп людей прорвався на злітно-посадкову смугу аеропорту Кабула в надії вилетіти з Афганістану.
На цих відео можна побачити величезні натовпи людей, які штурмують літаки в надії полетіти з країни.
Відзначимо, що в Держдепартаменті США заявили, що бажаючим покинути Афганістан повинна бути надана можливість виїхати. У зовнішньополітичному відомстві закликали всі сторони до сприяння безпечному від'їзду з Афганістану іноземних громадян і афганців.
Напередодні столиця Афганістану - Кабул була захоплена бойовиками руху "Талібан". Бойовики заявили про "закінчення війни" в Афганістані, назвавши це "звільненням" країни, над президентським палацом підняли прапор. На цей час співробітники НАТО залишаються в місті. Зазначимо, що до цього американські війська були виведені з країни.
Як ми раніше повідомляли, український літак забрав з Кабула громадян п'яти країн.