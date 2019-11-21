В аэропорту "Борисполь" застряли более 300 пассажиров: что происходит

В Международном аэропорту "Борисполь" уже почти несколько часов не могут улететь более 300 пассажиров. Сообщается, что клиенты авиакомпании Azur Air Ukraine должны были отправиться в Дубай в 4:00, но рейс был отменен по неизвестным причинам и всем пассажирам сообщили о переносе вылета на 13:30. Об этом сообщает издание "Сегодня".

Люди вынуждены были всю ночь сидеть в аэропорту, так как вменяемой информации о причинах переноса рейса им не предоставили – они "штурмом" добивались ответов.

В аэропорту "Борисполь" объяснить причины переноса рейса также не смогли, но сообщили, что о пассажирах уже позаботились и накормили их.

"На данный момент вся информация есть на табло аэропорта. У нас всего одна задержка рейса на Дубай. Вылет должен был произойти в четыре часа утра, но самолет не вылетел. Причин мы пока не знаем. В таких случаях, если вылет самолета задерживается, авиакомпания обязана в определенное время накормить пассажиров, разметить их в отеле. А также, если человек не хочет уже лететь, предоставить компенсацию. В данном случае все вопросы – к авиакомпании. Судя по информации на табло аэропорта, вылет пассажиров этого рейса ожидается в 13:30", - сообщили в "Борисполе".

В Борисполе застряли более 300 пассажиров

В авиакомпании Azur Air Ukraine объяснили, что вылет задержали по техническим причинам. Всем 319 пассажирам выдали сэндвичи, а потом раздали горячее питание.

"В самолете, который должен был вылететь на Дубай, была обнаружена неисправность. Он не смог вылететь по техническим причинам, каким именно, мы сказать не можем. А после этого пассажиры потребовали заменить самолет. Замена как раз происходит в данное время", - сообщили в авиакомпании.