В аэропорту "Борисполь" украинцам не дали улететь в ОАЭ: детали скандала

В аэропорту "Борисполь" разразился скандал. Людей, которые летели в Дубай, не пускали в самолет. Дело в том, что ОАЭ изменили правила для улетающих в их страну украинцев, но люди об этом не знали.

Как сообщает телеканал "Украина 24", киевлянка Юлия Ковалева об изменении правил полета узнала уже в аэропорту. Сотрудник авиакомпании МАУ объяснил пассажирам, что не пускает их на борт, потому что тест на коронавирус сделан в лаборатории, которую не признают в Эмиратах.

"Никого из пассажиров не предупредили, что у них какие-то свои правила... ", - рассказала женщина.

По ее словам, на сайте никакой информации не было, а авиакомпания людей просто не предупредила.

Некоторые из пассажиров срочно взяли билеты на рейс другой, арабской, авиакомпании и вылетели в Дубай. Там у всех проверили только наличие теста.

"С теми же документами и теми же тестами я улетела успешно, а в аэропорту Дубая просто брали в руки тест и смотрели, что на английском языке, и все было хорошо", - рассказала жительница Львова Марьяна Яцульчак.

В украинской авиакомпании отмечают, что не могли принебрегать правилами, ведь они получили новые правила от ОАЭ. Также уверяют, что о новых правилах пассажиров предупреждали письмом, а об изменениях информировали на сайте. Авиакомпания просит всех пассажиров перед вылетом сами уточнять всю информацию.

Украинский юрист придерживается другого мнения.

"Риски изменения правил возлагаются на авиакомпанию. Если авиакомпания не хочет нести ответственность, она найдет возможность даже лично позвонить лицу и предупредить его о каких-либо изменениях", - сказал юрист.

Как мы ранее писали, в Запорожье двух пассажиров не пустили в самолет (видео).