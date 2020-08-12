В аеропорту "Бориспіль" українцям не дали вилетіти в ОАЕ: деталі скандалу

В аеропорту "Бориспіль" стався скандал. Людей, які летіли в Дубай, не пускали в літак. Річ у тому, що ОАЕ змінили правила для вилітаючих в їх країну українців, але люди про це не знали.

Як повідомляє телеканал "Україна 24", киянка Юлія Ковальова про зміну правил польоту дізналася вже в аеропорту. Співробітник авіакомпанії МАУ пояснив пасажирам, що не пускає їх на борт, тому що тест на коронавірус зроблений у лабораторії, яку не визнають в Еміратах.

"Нікого з пасажирів не попередили, що у них якісь свої правила... ", - розповіла жінка.

За її словами, на сайті жодної інформації не було, а авіакомпанія людей просто не попередила.

Деякі з пасажирів терміново взяли квитки на інший рейс, арабської, авіакомпанії і вилетіли в Дубай. Там у всіх перевірили тільки наявність тесту.

"З тими ж документами і тими ж тестами я полетіла успішно, а в аеропорту Дубая просто брали в руки тест і дивилися, що англійською мовою, і все було добре", - розповіла мешканка Львова Мар'яна Яцульчак.

В українській авіакомпанії зазначають, що не могли нехтувати правилами, адже вони отримали нові правила від ОАЕ. Також запевняють, що про нові правила пасажирів попереджали листом, а про зміни інформували на сайті. Авіакомпанія просить пасажирів перед вильотом самі уточнювати всю інформацію.

Український юрист дотримується іншої думки.

"Ризики зміни правил покладаються на авіакомпанію. Якщо авіакомпанія не хоче нести відповідальність, вона знайде можливість навіть особисто зателефонувати особі і попередити його про будь-які зміни", - сказав юрист.

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