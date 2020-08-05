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Наказали за отсутствие масок: в Запорожье двух пассажиров не пустили в самолет (видео)

Запорожье, Среда 05 августа 2020 15:36
Наказали за отсутствие масок: в Запорожье двух пассажиров не пустили в самолет (видео)
В Запорожье пассажиров сняли с рейса (Коллаж РБК-Украина)

В аэропорту Запорожья разгорелся дикий скандал

В Запорожье двух пассажиров не пустили в самолет и сняли с рейса, который полетел в Турцию. Причиной стало отсутствие масок при посадке в самолет.

Как рассказали очевидцы в социальных сетях, скандал возник во время посадки пассажиров в самолет.

"Приключения антимасочников продолжаются. В этот раз из-за замечания про маску и скандал в аэропорту, туристов сняли с борта, который направился в Турцию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что двух пассажиров просто не пустили в самолет, так как они отказались надеть маски перед посадкой. Действия работников аэропорта поддержали другие пассажиры, а также пользователи социальных сетей.

"Жалко людей, которые надели маски и были в предвкушении 2-х часового полета, а через 3-4 часа уже были бы в отеле, но нет же, из-за каких-то идиотов, наверное, и самолет вовремя не смог вылететь", - написали пользователи.

В Запорожье двух пассажиров сняли с рейса из-за отсутствия масок

Однако в комментариях сообщили, что нарушители все-таки полетели в Турцию, но на другом самолете.

"Они все равно полетели другим рейсом, летели Pegasus, а весь аэропорт слушал трехэтажный мат. Мрак", - сообщили очевидцы происшествия.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Тернополе пассажиры устроили бунт и заставили машиниста сделать остановку поезда.

А также мы рассказывали о том, что во Львове произошла эпичная драка из-за замечания о маске (видео).

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Новости Украины скандалаэропортмаска
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