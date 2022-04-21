В аэропорту "Борисполь" срочно обратились к украинцам: о чем речь

"Администрация ГП МА "Борисполь" сообщает, что автомобили, которые остались на парковках или многоуровневом паркинге нужно забрать лично или доверить это близкому человеку", - сказано в сообщении.

Как можно забрать автомобиль из Борисполя

Для этого на блокпосте на въезде в аэропорт нужно предъявить:

Удостоверение личности

Технический паспорт транспортного средства – оригинал или документ в приложении Дія

Доверить забрать автомобиль можно и близким людям: родственникам, коллегам, друзьям. Для этого можно передать права на управление автомобиля доверенному лицу с помощью приложения Дія.

Как уточнили в комментариях представители аэропорта "Борисполь", автомобили будут выпускать без платы за парковку.

Если же у законного владельца автомобиля возникнут проблемы с передачей прав через приложение, пользователи рекомендуют воспользоваться видеосвязью.

Фото: facebook.com/airportboryspil