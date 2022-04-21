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В аэропорту "Борисполь" срочно обратились к украинцам: о чем речь

Фото: В аэропорту Борисполь просят забрать авто с парковок (facebook.com/airportboryspil)
Автор: Анна Шиканова

В администрации аэропорта "Борисполь" обратились к украинцам с просьбой по поводу автомобилей, которые на данный момент находятся на подземном паркинге и парковках.

Как можно вывезти автомобиль из аэропорта "Борисполь", если вы находитесь далеко, рассказали на странице аэропорта в Facebook.

"Администрация ГП МА "Борисполь" сообщает, что автомобили, которые остались на парковках или многоуровневом паркинге нужно забрать лично или доверить это близкому человеку", - сказано в сообщении.

Как можно забрать автомобиль из Борисполя

Для этого на блокпосте на въезде в аэропорт нужно предъявить:

  • Удостоверение личности
  • Технический паспорт транспортного средства – оригинал или документ в приложении Дія

Доверить забрать автомобиль можно и близким людям: родственникам, коллегам, друзьям. Для этого можно передать права на управление автомобиля доверенному лицу с помощью приложения Дія.

Как уточнили в комментариях представители аэропорта "Борисполь", автомобили будут выпускать без платы за парковку.

Если же у законного владельца автомобиля возникнут проблемы с передачей прав через приложение, пользователи рекомендуют воспользоваться видеосвязью.

Фото: facebook.com/airportboryspil

Напомним, ранее мы писали о том, как можно получить марку "Русский военный корабль" и не стоять при этом в километровой очереди.

А также рассказывали о том, какие тарифы в Украине будут на свет и как можно оплатить за услуги.

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