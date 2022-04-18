Тарифы на свет в Украине во время войны: как можно оплатить счета

В Украине установили тарифы на электроэнергию для населения во время военного положения. Оплатить свет можно с помощью онлайн-сервисов или же в отделениях банка и Укрпочты на безопасных территориях.

Какими будут тарифы на свет в Украине и как оплатить – читайте ниже.

Кабинет министров Украины продлил до 31 октября 2022 года действие фиксированных тарифов на свет для населения. Об этом сказано в постановлении правительства №453 от 16 апреля.

Сколько будут платить украинцы за свет

До 250 кВт⋅ч в месяц – 1,44 за 1 кВт

Больше 250 кВт⋅ч в месяц – 1,68 за 1кВт/ч

Цены указаны с НДС и размер тарифа зависит от объема потребления.

Как заплатить за свет во время войны

В Украине на время военного положения запретили насчитывать пеню и штрафы за просроченные платежи. Однако всех жителей просят по возможности оплачивать счета.

Квитанции в условиях военного положения присылать на дом не будут, однако узнать необходимую сумму можно в банке или в личном кабинете на сайте предоставления услуг в вашем городе.

В банках

Кассиру назовите свой лицевой счет, адрес, ФИО владельца. Все реквизиты можно найти на старой квитанции. Кассир скажет вам сумму к оплате.

Онлайн-сервисы

Для жителей Киева – онлайн-сервис YASNO, в других городах – онлайн-кабинеты местных облэнерго. Практически в каждом регионе есть вайбер-боты или боты в других социальных сетях.

Сервисы

Можно воспользоваться онлайн-банкингом (Privat24, Mono) или платежными системами (Portmone, iPay). В разделе оплаты коммунальных счетов введите свой лицевой счет, и сумма начислений подтянется автоматически.

Все показатели электросчетчика нужно передавать до 3 числа. Сообщить эти показания можно с помощью любого сервиса или чат-бота, или позвонить на горячую линию поставщика услуг в вашем регионе.

Если вы не сообщите показания счетчика, начисления за электроэнергию будут проводить по среднемесячному потреблению.