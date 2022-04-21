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В аеропорту "Бориспіль" терміново звернулися до українців: про що мова

Фото: в аеропорту Бориспіль просять забрати авто з парковок (facebook.com/airportboryspil)
Автор: Анна Шиканова

В адміністрації аеропорту "Бориспіль" звернулися до українців з проханням з приводу автомобілів, які на цей момент знаходяться на підземному паркінгу і парковках.

Як можна вивезти автомобіль з аеропорту "Бориспіль", якщо ви знаходитесь далеко, розповіли на сторінці аеропорту в Facebook.

"Адміністрація ДП МА "Бориспіль" повідомляє, що автомобілі, які залишилися на парковках або багаторівневому паркінгу потрібно забрати особисто або довірити це близькій людині", - сказано в повідомленні.

Як можна забрати автомобіль з Борисполя

Для цього на блокпості на в'їзді в аеропорт потрібно пред'явити:

  • Посвідчення особи
  • Технічний паспорт транспортного засобу - оригінал або документ у додатку Дія

Довірити забрати автомобіль можна і близьким людям: родичам, колегам, друзям. Для цього можна передати права на керування автомобіля довіреній особі за допомогою програми Дія.

Як уточнили в коментарях представники аеропорту "Бориспіль", автомобілі будуть випускати без плати за паркування.

Якщо ж у законного власника автомобіля виникнуть проблеми з передачею прав через додаток, користувачі рекомендують скористатися відеозв'язком.

Фото: facebook.com/airportboryspil

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А також розповідали про те, які тарифи в Україні будуть на світло і як можна оплатити за послуги.

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Бориспільаэропорт Борисполь