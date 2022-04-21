В аэропорту "Борисполь" срочно обратились к украинцам: о чем речь
В администрации аэропорта "Борисполь" обратились к украинцам с просьбой по поводу автомобилей, которые на данный момент находятся на подземном паркинге и парковках.
Как можно вывезти автомобиль из аэропорта "Борисполь", если вы находитесь далеко, рассказали на странице аэропорта в Facebook.
"Администрация ГП МА "Борисполь" сообщает, что автомобили, которые остались на парковках или многоуровневом паркинге нужно забрать лично или доверить это близкому человеку", - сказано в сообщении.
Как можно забрать автомобиль из Борисполя
Для этого на блокпосте на въезде в аэропорт нужно предъявить:
- Удостоверение личности
- Технический паспорт транспортного средства – оригинал или документ в приложении Дія
Доверить забрать автомобиль можно и близким людям: родственникам, коллегам, друзьям. Для этого можно передать права на управление автомобиля доверенному лицу с помощью приложения Дія.
Как уточнили в комментариях представители аэропорта "Борисполь", автомобили будут выпускать без платы за парковку.
Если же у законного владельца автомобиля возникнут проблемы с передачей прав через приложение, пользователи рекомендуют воспользоваться видеосвязью.
Фото: facebook.com/airportboryspil
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