ru ua
Чт, 21 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В аэропорту "Борисполь" срочно обратились к украинцам: о чем речь

Новина українською →
Борисполь, Четверг 21 апреля 2022 15:55
В аэропорту "Борисполь" срочно обратились к украинцам: о чем речь Фото: В аэропорту Борисполь просят забрать авто с парковок (facebook.com/airportboryspil)
Автор: Анна Шиканова

В администрации аэропорта "Борисполь" обратились к украинцам с просьбой по поводу автомобилей, которые на данный момент находятся на подземном паркинге и парковках.

Как можно вывезти автомобиль из аэропорта "Борисполь", если вы находитесь далеко, рассказали на странице аэропорта в Facebook.

"Администрация ГП МА "Борисполь" сообщает, что автомобили, которые остались на парковках или многоуровневом паркинге нужно забрать лично или доверить это близкому человеку", - сказано в сообщении.

Как можно забрать автомобиль из Борисполя

Для этого на блокпосте на въезде в аэропорт нужно предъявить:

  • Удостоверение личности
  • Технический паспорт транспортного средства – оригинал или документ в приложении Дія

Доверить забрать автомобиль можно и близким людям: родственникам, коллегам, друзьям. Для этого можно передать права на управление автомобиля доверенному лицу с помощью приложения Дія.

Как уточнили в комментариях представители аэропорта "Борисполь", автомобили будут выпускать без платы за парковку.

Если же у законного владельца автомобиля возникнут проблемы с передачей прав через приложение, пользователи рекомендуют воспользоваться видеосвязью.

В аэропорту &quot;Борисполь&quot; срочно обратились к украинцам: о чем речьФото: facebook.com/airportboryspil

Напомним, ранее мы писали о том, как можно получить марку "Русский военный корабль" и не стоять при этом в километровой очереди.

А также рассказывали о том, какие тарифы в Украине будут на свет и как можно оплатить за услуги.

Читайте РБК-Украина в Google News
Борисполь аэропорт Борисполь
LITE
Украинская блогерша распространяет фейки про ВСУ и решила сбежать в РФ
Украинская блогерша распространяет фейки про ВСУ и решила сбежать в РФ