В аеропорту "Бориспіль" терміново звернулися до українців: про що мова
В адміністрації аеропорту "Бориспіль" звернулися до українців з проханням з приводу автомобілів, які на цей момент знаходяться на підземному паркінгу і парковках.
Як можна вивезти автомобіль з аеропорту "Бориспіль", якщо ви знаходитесь далеко, розповіли на сторінці аеропорту в Facebook.
"Адміністрація ДП МА "Бориспіль" повідомляє, що автомобілі, які залишилися на парковках або багаторівневому паркінгу потрібно забрати особисто або довірити це близькій людині", - сказано в повідомленні.
Як можна забрати автомобіль з Борисполя
Для цього на блокпості на в'їзді в аеропорт потрібно пред'явити:
- Посвідчення особи
- Технічний паспорт транспортного засобу - оригінал або документ у додатку Дія
Довірити забрати автомобіль можна і близьким людям: родичам, колегам, друзям. Для цього можна передати права на керування автомобіля довіреній особі за допомогою програми Дія.
Як уточнили в коментарях представники аеропорту "Бориспіль", автомобілі будуть випускати без плати за паркування.
Якщо ж у законного власника автомобіля виникнуть проблеми з передачею прав через додаток, користувачі рекомендують скористатися відеозв'язком.
Фото: facebook.com/airportboryspil
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