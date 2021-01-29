Аэропорт "Киев" в столице может стать больше: чтобы Boeing поместился

Киевские власти поддержали решение о расширении территории Международного аэропорта "Киев" (Жуляны).

В Киеве состоялось заседание постоянной комиссии Киевгорсовета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений, на котором было поддержано решение о выделение дополнительного земельного участка для аэропорта "Киев" (Жуляны). Детали рассказал депутат Михаил Терентьев на своей странице в Facebook.

"На заседании коллеги поддержали предоставление Международном аэропорту "Киев" (Жуляны) земельного участка в постоянное пользование, результатом чего аэропорт в черте города сможет принимать самолеты Boeing с большой пассажировместимостью", - написал Терентьев и отметил, что это положительно повлияет на пассажиропоток в столице.

Стоит отметить, что сейчас аэропорт "Киев" занимает территорию площадью 265 га. Однако в этом аэропорту всего одна взлетно-посадочная полоса длиной 2310 метров и шириной 45 метров. До реконструкции в 2009 году взлетная полоса была почти в два раза меньше. Его построили в 1949 году, после того, как основной аэропорт "Броварский" был уничтожен немцами. До 1960 года он был единственным аэропортом столицы.

Стоит отметить, что ранее мы сообщали о том, что по новому Генплану Киева собираются расширить метрополитен и построить новые станции. Линию метро собираются продлить аж до Кольцевой дороги.

А также рассказывали о том, что в Киеве хотят полностью все перекроить и весь деловой центр перенести на левый берег.