Аэропорт "Киев" отменил рейсы и громко оскандалился: забыли предупредить вовремя

Аэропорт "Киев" отменил рейсы, но многие пассажиры об этом узнали слишком поздно
Аэропорт "Киев" отменил все международные рейсы в ночь на вторник, 16 июня. Сообщения про то, что в этот день перелетов не будет, появилось в пресс-службе авиакомпании около полуночи.
При этом первый самолет должен был вылететь в 03:00 в этот же день. Пассажиры негодуют, почему их не предупредили раньше, а также не понимают, как отсрочка всего на один день поможет предостеречь распространение коронавируса.
Ведь рейсы отсрочили всего на сутки, согласно сообщению пресс-службы аэропорта.
В 03:00 17 июня международные авиарейсы обещают вернуть. Всего 16 июня отменили 25 рейсов. Вылет запланирован только в Ужгород в 18:00 и в Запорожье в 20:00.
Пассажиры в негодовании из-за такого "своевременного" предупреждения про отмену вылетов.
Напомним, что авиасообщение в Украине восстановили с 15 июня в некоторых направлениях. Пока перелеты за границу совершают только международные компании, но с 22 июня выполнять регулярные перелеты планируют и украинские авиакомпании.
Автор: Светлана Мащенко