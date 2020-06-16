Аэропорт "Киев" отменил рейсы и громко оскандалился: забыли предупредить вовремя

Аэропорт "Киев" отменил все международные рейсы в ночь на вторник, 16 июня. Сообщения про то, что в этот день перелетов не будет, появилось в пресс-службе авиакомпании около полуночи.

При этом первый самолет должен был вылететь в 03:00 в этот же день. Пассажиры негодуют, почему их не предупредили раньше, а также не понимают, как отсрочка всего на один день поможет предостеречь распространение коронавируса.

Ведь рейсы отсрочили всего на сутки, согласно сообщению пресс-службы аэропорта.

В 03:00 17 июня международные авиарейсы обещают вернуть. Всего 16 июня отменили 25 рейсов. Вылет запланирован только в Ужгород в 18:00 и в Запорожье в 20:00.

Пассажиры в негодовании из-за такого "своевременного" предупреждения про отмену вылетов.

"Шикарный сюрприз! Просто чудом увидели и остановили человека дома. Я представляю реакцию людей ночью приехавших и увидевших закрытые двери;

Про продовження карантину має бути відомо зранку, коли публікується статистика захворівших за минулий день, в чому сенс чекати до першої ночі, аби повідомити такі новини?;

Я вообще не получила информацию об отмене рейса, ни на почту, ни на телефон;

Что за качели ребята, хоть телефон там в аэропорту поднимайте...;

17-го будут рейсы или сидеть до 1 ночи ждать информации в конвульсиях?;

Почему в аэропорту все закрыто? Почему нет представителя авиакомпании? Кассы закрыты авиакомпаний, на рейсы которых проданы билеты", - пишут возмущенные пользователи.

Напомним, что авиасообщение в Украине восстановили с 15 июня в некоторых направлениях. Пока перелеты за границу совершают только международные компании, но с 22 июня выполнять регулярные перелеты планируют и украинские авиакомпании.