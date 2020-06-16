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Аеропорт "Київ" скасував рейси і голосно оскандалився: забули попередити вчасно

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Аеропорт "Київ" скасував рейси, але багато пасажирів про це дізналися запізно

Аеропорт "Київ" скасував всі міжнародні рейси в ніч на вівторок, 16 червня. Повідомлення про те, що в цей день перельотів не буде, з'явилося в пресслужбі авіакомпанії близько півночі.

При цьому перший літак мав вилетіти о 03:00 в цей же день. Пасажири обурюються, чому їх не попередили раніше, а також не розуміють, як відстрочка всього на один день допоможе застерегти поширення коронавіруса.

Адже рейси відтермінували всього на добу, згідно з повідомленням пресслужби аеропорту.

О 03:00 17 червня міжнародні авіарейси обіцяють повернути. Всього 16 червня скасували 25 рейсів. Виліт запланований тільки в Ужгород о 18:00 і в Запоріжжя о 20:00.

Пасажири в обуренні через таке "вчасне" попередження про скасування вильотів.

  • "Шикарний сюрприз! Просто дивом побачили й зупинили людину вдома. Я уявляю реакцію людей, що вночі приїхали й побачили зачинені двері;
  • Про продовження карантину має бути відомо зранку, коли публікується статистика захворівших за минулий день, в чому сенс чекати до першої ночі, аби повідомити такі новини?;
  • Я взагалі не отримала інформацію про скасування рейсу, ні на пошту, ні на телефон;
  • Що за гойдалки хлопці, хоч телефон там в аеропорту піднімайте;
  • 17-го будуть рейси або сидіти до 1 ночі чекати інформації в конвульсіях?;
  • Чому в аеропорту все закрито? Чому немає представника авіакомпанії? Каси закриті авіакомпаній, на рейси яких продані квитки", - пишуть обурені користувачі.

Нагадаємо, що авіасполучення в Україні відновили з 15 червня в деяких напрямках. Поки перельоти за кордон здійснюють тільки міжнародні компанії, але з 22 червня виконувати регулярні перельоти планують й українські авіакомпанії.

Автор: Светлана Мащенко

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