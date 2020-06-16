Аеропорт "Київ" скасував рейси і голосно оскандалився: забули попередити вчасно

Аеропорт "Київ" скасував рейси, але багато пасажирів про це дізналися запізно
Аеропорт "Київ" скасував всі міжнародні рейси в ніч на вівторок, 16 червня. Повідомлення про те, що в цей день перельотів не буде, з'явилося в пресслужбі авіакомпанії близько півночі.
При цьому перший літак мав вилетіти о 03:00 в цей же день. Пасажири обурюються, чому їх не попередили раніше, а також не розуміють, як відстрочка всього на один день допоможе застерегти поширення коронавіруса.
Адже рейси відтермінували всього на добу, згідно з повідомленням пресслужби аеропорту.
О 03:00 17 червня міжнародні авіарейси обіцяють повернути. Всього 16 червня скасували 25 рейсів. Виліт запланований тільки в Ужгород о 18:00 і в Запоріжжя о 20:00.
Пасажири в обуренні через таке "вчасне" попередження про скасування вильотів.
Нагадаємо, що авіасполучення в Україні відновили з 15 червня в деяких напрямках. Поки перельоти за кордон здійснюють тільки міжнародні компанії, але з 22 червня виконувати регулярні перельоти планують й українські авіакомпанії.
Автор: Светлана Мащенко