Друг Ілона Маска сказав, як космічні технології допоможуть Україні перемогти Росію

Як космічні технології можуть допомогти Україні перемогти

"Космічні технології вже допомагають Україні воювати. Росія має перевагу масовості. Україна дає відсіч, широко використовуючи потужні засоби космічного зв’язку, розвідки та боєприпасам з GPS-наведенням. У цьому сенсі це перша космічна війна. Хоча космічні засоби використовувалися у війні з часів В’єтнаму, це перша війна, у якій вони відіграють вирішальну роль", - каже Зубрін.

Також він додав, що космічні технології, які використовує Україна, надають США. Але суттєва проблема полягає в тому, що невизначено, якою буде ця підтримка надалі.

"Той факт, що Україна може воювати навіть проти Росії, яка втричі більша за Україну, використовуючи перевагу в космосі, свідчить про те, що в будь-якій майбутній війні між рівноправними націями виграє сторона з перевагою в космосі", - говорить інженер.

Чи стане Україна космічною державою після перемоги

"Я думаю, що після перемоги Україна стане великою державою. Великі нації роблять великі справи. Перемога буде першою великою справою. Далі будуть інші. Як на Землі, так і в космосі", - заявляє Зубрін.

Він зазначає, що вже зараз українці можуть брати участь у місіях NASA та ESA (Європейське космічне агентство). А також наші підприємці можуть започатковувати космічні компанії, які конкуруватимуть за глобальний космічний бізнес.

Аерокосмічний інженер також наголосив, що керівник американської науково-дослідної станції Mars Desert у штаті Юта, куди люди приїжджають з усього світу, щоб практикувати марсіанські місії, українець - Сергій Якимов.

Роберт Зубрін підтримує Україну (фото: facebook.com/robert.zubrin.1)