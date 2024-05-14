Друг Ілона Маска сказав, як космічні технології допоможуть Україні перемогти Росію

Здобути перемогу у сучасних війнах зможе та держава, яка має переваги у космосі. Саме космічні технології є ключовими при веденні багатьох військових операцій на землі.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна (проект Styler) розповів американський аерокосмічний інженер, письменник і засновник "Марсіанського товариства" Роберт Зубрін.
"Космічні технології вже допомагають Україні воювати. Росія має перевагу масовості. Україна дає відсіч, широко використовуючи потужні засоби космічного зв’язку, розвідки та боєприпасам з GPS-наведенням. У цьому сенсі це перша космічна війна. Хоча космічні засоби використовувалися у війні з часів В’єтнаму, це перша війна, у якій вони відіграють вирішальну роль", - каже Зубрін.
Також він додав, що космічні технології, які використовує Україна, надають США. Але суттєва проблема полягає в тому, що невизначено, якою буде ця підтримка надалі.
"Той факт, що Україна може воювати навіть проти Росії, яка втричі більша за Україну, використовуючи перевагу в космосі, свідчить про те, що в будь-якій майбутній війні між рівноправними націями виграє сторона з перевагою в космосі", - говорить інженер.
"Я думаю, що після перемоги Україна стане великою державою. Великі нації роблять великі справи. Перемога буде першою великою справою. Далі будуть інші. Як на Землі, так і в космосі", - заявляє Зубрін.
Він зазначає, що вже зараз українці можуть брати участь у місіях NASA та ESA (Європейське космічне агентство). А також наші підприємці можуть започатковувати космічні компанії, які конкуруватимуть за глобальний космічний бізнес.
Аерокосмічний інженер також наголосив, що керівник американської науково-дослідної станції Mars Desert у штаті Юта, куди люди приїжджають з усього світу, щоб практикувати марсіанські місії, українець - Сергій Якимов.
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