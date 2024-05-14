Друг Илона Маска сказал, как космические технологии помогут Украине победить Россию

Одержать победу в современных войнах сможет то государство, которое имеет преимущества в космосе. Именно космические технологии являются ключевыми при ведении многих военных операций на земле.
Об этом в интервью РБК-Украина (проект Styler) рассказал американский аэрокосмический инженер, писатель и основатель "Марсианского общества" Роберт Зубрин.
"Космические технологии уже помогают Украине воевать. Россия имеет преимущество массовости. Украина дает отпор, широко используя мощные средства космической связи, разведки и боеприпасы с GPS-наведением. В этом смысле это первая космическая война. Хотя космические средства использовались в войне со времен Вьетнаму это первая война, в которой они играют решающую роль", - говорит Зубрин.
Также он добавил, что космические технологии, которые использует Украина, предоставляют США. Но существенная проблема состоит в том, что неопределенно, какой будет эта поддержка в дальнейшем.
"Тот факт, что Украина может воевать даже против России, которая втрое больше Украины, используя преимущество в космосе, свидетельствует о том, что в любой предстоящей войне между равноправными нациями выигрывает сторона с преимуществом в космосе", - говорит инженер.
"Я думаю, что после победы Украина станет великим государством. Великие нации совершают великие дела. Победа будет первым великим делом. Дальше будут другие. Как на Земле, так и в космосе", - заявляет Зубрин.
Он отмечает, что уже сейчас украинцы могут участвовать в миссиях NASA и ESA (Европейское космическое агентство). А также наши предприниматели могут основать космические компании, которые будут конкурировать за глобальный космический бизнес.
Аэрокосмический инженер также отметил, что руководитель американской научно-исследовательской станции Mars Desert в штате Юта, куда люди приезжают со всего мира, чтобы практиковать марсианские миссии, украинец - Сергей Якимов.
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