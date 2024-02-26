Адвокати розповіли, як водіям повернути права після позбавлення права керування

Коли особа вважається позбавленою права керування

Особа вважається позбавленою права керування транспортним засобом після набрання законної сили рішенням суду про позбавлення цього права.

Рішення суду першої інстанції набирає законної сили, якщо воно не оскаржене протягом 10 днів з дати його винесення. Рішення суду апеляційної інстанції набирає законної сили в день його винесення.

До набрання рішенням суду про позбавлення права керування законної сили, водій має право керувати транспортними засобами. Підставою для керування є тимчасовий дозвіл.

Важливо, що для повернення посвідчення водія людина повинна скласти теоретичний та практичний іспити.

Умови повернення після "п'яного водіння"

Особам, які були позбавлені прав за їзду у стані спʼяніння, посвідчення водія повертається після виконання обов'язкових наступних умов:

проходження позачергового медичного огляду

складення теоретичного іспиту

﻿﻿складення практичного іспиту

Куди звернутись за поверненням посвідчення водія

Вилучені посвідчення водія зберігаються в територіальному сервісному центрі МВС.

Якщо на момент закінчення строку позбавлення права керування посвідчення не було передано органом поліції до сервісного центру МВС, то водій може звернутись із письмовою заявою для перенаправлення документів за місцем призначення.

Умови для осіб, з тимчасовими правами (виданим вперше)

Особам, яким вперше видане тимчасове посвідчення водія, не надається можливість повернення такого посвідчення. У такому разі, після набрання чинності судовим рішенням про позбавлення особи права керування, посвідчення вважається недійсним.

Таке посвідчення підлягає знищенню.

Для отримання права на керування особа повинна:

пройти позачерговий медичний огляд

﻿﻿пройти повторну підготовку у відповідному закладі

﻿﻿скласти теоретичний іспит

﻿﻿скласти практичний іспит

Після виконання цих етапів людина отримує нове посвідчення водія, яке вважається отриманим вперше. Таке посвідчення дійсне протягом 2 років.