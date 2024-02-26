Адвокаты рассказали, как водителям вернуть права после лишения права вождения

Водителя могут лишить права управления по решению суда. Однако многие водители считают, что по истечении срока лишения они могут прийти в полицию и получить свое водительское удостоверение обратно. Однако все не так-то просто.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт "Дорожній адвокат".
Лицо считается лишенным права управления транспортным средством после вступления в законную силу решения суда о лишении этого права.
Решение суда первой инстанции вступает в законную силу, если оно не обжаловано в течение 10 дней с даты его вынесения. Решение суда апелляционной инстанции вступает в законную силу в день его вынесения.
До вступления решения суда о лишении права управления законной силы, водитель вправе управлять транспортными средствами. Основанием для управления является временное разрешение.
Важно, что для возвращения водительского удостоверения человек должен сдать теоретический и практический экзамены.
Лицам, лишенным прав за езду в состоянии опьянения, водительское удостоверение возвращается после выполнения обязательных следующих условий:
Изъятые водительские удостоверения хранятся в территориальном сервисном центре МВД.
Если на момент окончания срока лишения права управления удостоверение не было передано органом полиции в сервисный центр МВД, то водитель может обратиться с письменным заявлением для перенаправления документов по месту назначения.
Лицам, которым впервые выдано временное водительское удостоверение, не предоставляется возможность возвращения такого удостоверения. В таком случае, после вступления в силу судебного решения о лишении лица права управления, удостоверение считается недействительным.
Такое удостоверение подлежит уничтожению.
Для получения права на управление лицо должно:
После выполнения этих этапов человек получает новое водительское удостоверение, которое считается полученным впервые. Такое удостоверение действительно в течение 2 лет.
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