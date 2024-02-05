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Адвокат розповів, що потрібно зробити, якщо пропустили строк на прийняття спадщини

Що робити, якщо пропустили строк оформлення спадщини (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Трапляються випадки, коли спадкоємець пропускає строк для прийняття спадщини. У такому випадку потрібно негайно поновити строк та знати, які необхідні для цього документи.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, куди необхідно звернутись для продовження строку на отримання спадщини.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: YouTube-канал адвоката Романа Сімутіна та сайт Міністерства юстиції.

Який строк прийняття спадщини

Коли в сім’ю приходить горе і раптово помирає близька людина, мало хто одразу замислюється про належне оформлення спадщини.

Тому визначено строк в 6 місяців протягом якого треба звернутися до нотаріуса із відповідною заявою. Але життя непередбачуване і трапляється так, що спадкоємці з різних причин пропускають цей строк.

Що робити

Адвокат зазначив, якщо спадкоємець проґавив шестимісячний термін, то він вважається таким, що не прийняв спадщину.

Як наслідок - майно переходить до територіальної громади.

У такому випадку потрібно звернутись до суду про надання додатково строку для прийняття спадщини. 

Однак, вам треба довести причини і вони мають бути поважними. Тобто вони мають бути пов'язані з об'єктивними непереборними та істотними труднощами для спадкоємця.

"Якщо ви заявите що просто не знали про смерть спадкодавця - ви програєте суд" - каже Роман Сімутін. 

Зокрема, за умови спільного проживання зі спадкодавцем, хоча ви й пропустили строк, проте спадщина вважається прийнятою автоматично.

Факт проживання треба буде підтверджувати - доказами можуть бути довідки із сільської ради, ЖЕКу чи ОСББ про проживання зі спадкодавцем.

 

Раніше ми повідомляли, що в Україні змінились правила оформлення спадщини.

Також ми писали, чому чоловіки масово почали переоформляти своє майно на дружин і чим це небезпечно.

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