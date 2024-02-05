Адвокат розповів, що потрібно зробити, якщо пропустили строк на прийняття спадщини

Який строк прийняття спадщини

Коли в сім’ю приходить горе і раптово помирає близька людина, мало хто одразу замислюється про належне оформлення спадщини.

Тому визначено строк в 6 місяців протягом якого треба звернутися до нотаріуса із відповідною заявою. Але життя непередбачуване і трапляється так, що спадкоємці з різних причин пропускають цей строк.

Що робити

Адвокат зазначив, якщо спадкоємець проґавив шестимісячний термін, то він вважається таким, що не прийняв спадщину.

Як наслідок - майно переходить до територіальної громади.

У такому випадку потрібно звернутись до суду про надання додатково строку для прийняття спадщини.

Однак, вам треба довести причини і вони мають бути поважними. Тобто вони мають бути пов'язані з об'єктивними непереборними та істотними труднощами для спадкоємця.

"Якщо ви заявите що просто не знали про смерть спадкодавця - ви програєте суд" - каже Роман Сімутін.

Зокрема, за умови спільного проживання зі спадкодавцем, хоча ви й пропустили строк, проте спадщина вважається прийнятою автоматично.

Факт проживання треба буде підтверджувати - доказами можуть бути довідки із сільської ради, ЖЕКу чи ОСББ про проживання зі спадкодавцем.