Адвокат рассказал, что нужно сделать, если пропустили срок принятия наследства

Какой срок принятия наследства

Когда в семью приходит горе и внезапно умирает близкий человек, немногие сразу задумываются о надлежащем оформлении наследства.

Поэтому определен срок в 6 месяцев в течение которого следует обратиться к нотариусу с соответствующим заявлением. Но жизнь непредсказуема и случается так, что наследники по разным причинам пропускают этот срок.

Что делать

Адвокат отметил, если наследник пропустил шестимесячный срок, то он считается не принявшим наследство.

Как следствие - имущество переходит к территориальной общине.

В таком случае следует обратиться в суд о предоставлении дополнительного срока для принятия наследства.

Однако вам нужно доказать причины и они должны быть уважительными. То есть они должны быть связаны с объективными непреодолимыми и существенными трудностями для наследника.

"Если вы заявите, что просто не знали о смерти наследодателя - вы проиграете суд" - говорит Роман Симутин.

В частности, при условии совместного проживания с наследодателем, хотя вы и пропустили срок, однако наследие считается принятым автоматически.

Факт проживания нужно будет подтверждать - доказательствами могут быть справки из сельского совета, ЖЭКа или ОСББ о проживании с наследодателем.