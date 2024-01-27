Чому чоловіки масово почали переоформляти своє майно на дружин і чим це небезпечно

В Україні чоловіки почали масово переоформлювати свою нерухомість та авто на дружин, дівчат і мам. Це відбувається через те, що Рада ухвалила закон про новий електронний реєстр військовозобов'язаних.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію адвокатського об'єднання "Пані в законі" у Telegram .

Які ризики переоформлення майна на дружин та мам

"Чоловіки переоформлюють майно, щоб легше було розпоряджатись ним надалі і не треба було постійно з'являтись у відповідні органи та світитися таким чином перед ТЦК", - пояснює адвокат Кристина Очкур.

Вона додає, що у таких діях є логіка, але при цьому не варто забувати, що в Україні є велика проблема розвалу шлюбів та дуже великої кількості розлучень.

"Перед тим, як переоформлювати майно, яке не є спільною власністю подружжя, слід приймати це рішення виважено і бажано віддати перевагу дорученню. Тому, що є певні ризики. Якщо у вас спільне майно з дружиною і ви свою частку переоформлюєте на неї, особливо способом дарування, то у вас є ризик, що після розлучення ви залишитесь без нічого", - каже юрист.

При цьому вона зазначає, що якщо чоловік оформлює майно на свою маму, і в нього є брати чи сестри, то у разі смерті мами, рідні претендуватимуть на це майно, яке зможуть отримати в спадок.

"Оформлення майна на дівчину, з якою у вас не укладений шлюб, підвищує ризик втрати цього майна майже до 100%. Тому моя порада - не переоформлювати майно на дружину, дівчину чи маму, а зробити доручення, щоб вони могли виконувати певні функції у разі потреби", - наголошує Очкур.

Адвокат зазначає, що при оформленні такого доручення присутність дружини чи мами у нотаріуса - не є обов'язковою.

"І поки не знадобиться це доручення, то можна їм не казати про нього. Для того, щоб у вашої дружини не було зайвої спокуси, якщо вона має непорядні наміри щодо вашого майна", - каже адвокат.