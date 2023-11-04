Адвокат розповів про ще одну схему, по якій чоловіки можуть виїхати за кордон

Нещодавно у мережі активно обговорювали нову схему ухиляння чоловіків від мобілізації. Згідно із нею, подружжя фіктивно розлучається й оформляє дитину на утримання батька, аби таким чином чоловік отримав дозвіл на виїзд за кордон. Втім, чи дійсно після цього так легко буде покинути Україну чоловіку мобілізаційно віку?
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію адвоката Володимира Крекотня в Instagram.
Для набуття статусу "одинокий батько", необхідні два факти: не перебувати у шлюбі, а також виховувати та утримувати дитину самостійно, без участі дружини.
"Розірвання шлюбу та встановлення місця проживання дитини з позивачем, що передбачає обов’язок батька щодо утримання та виховання дитини не доводять факт відсутності участі матері у вихованні дитини та, відповідно, не підтверджує наявність у позивача статусу "одинокий батько", - наголошує адвокат.
Він пояснює, що окрім розірвання шлюбу і визначення місця проживання дитини з батьком, важливо довести факт виховання та утримання дитини самим батьком, тобто без участі дружини у житті дитини.
Ось перелік документів, що можуть довести факт самостійного виховання дитини:
"До того можна додати ще документи, які підтверджують факт ухилення матері від сплати аліментів", - каже Крекотень.
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