Адвокат рассказал о еще одной схеме, по которой мужчины могут выехать за границу

Может ли одинокий отец уехать за границу

Для обретения статуса "одинокий отец", необходимы два факта: не состоять в браке, а также воспитывать и содержать ребенка самостоятельно, без участия жены.

"Расторжение брака и установление места жительства ребенка с истцом, что предусматривает обязанность отца относительно содержания и воспитания ребенка не доказывают факт отсутствия участия матери в воспитании ребенка и, соответственно, не подтверждает наличие у истца статуса "одинокий отец", - отмечает адвокат.

Он объясняет, что кроме расторжения брака и определения места проживания ребенка с отцом, важно доказать факт воспитания и содержания ребенка самим отцом, то есть без участия жены в жизни ребенка.

Какие документы нужно предоставить

Вот перечень документов, которые могут доказать факт самостоятельного воспитания ребенка:

свидетельство о смерти матери

решение суда о лишении родительских прав

определение суда о розыске ответчика по делу по иску о взыскании алиментов

решение суда о признании лица безвестно отсутствующим или умершим

решение суда о признании лица недееспособным или о помещении в психиатрическую больницу для предоставления стационарной психиатрической помощи

справка соответствующего учреждения о нахождении матери под арестом, следствием, на принудительном лечении, в местах лишения свободы

акт, составленный социально-бытовой комиссией, созданной первичной профсоюзной организацией или любой другой комиссией, образованной на предприятии, в учреждении, организации или акт исследования комитетом самоорганизации населения, в котором по словам соседей (при наличии их подписей в акте) подтверждается факт отсутствия участия матери в воспитании ребенка

справка из школы (сада) о том, что мать не участвует в воспитании ребенка

"К тому можно добавить еще документы, подтверждающие факт уклонения матери от уплаты алиментов", - говорит Крекотень.