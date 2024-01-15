UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Адвокат розповів, як оформити спадщину, якщо немає документів на майно

Як оформити спадщину, якщо немає документів на майно (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Майже кожному доводилося, а може, ще й доведеться оформляти спадщину від близьких людей. Досить часто в цьому випадку виникають проблеми з оформленням будинків, щодо яких немає документів, що підтверджують право власності. Варто знати, як діяти.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал адвоката Романа Сімутіна.

Що робити

Експерт каже, що необхідно зібрати пакет документів та пред’явити до суду позов про визнання права власності на спадкове майно.

Зокрема, знадобляться:

  • копія свідоцтва про смерть спадкодавця
  • копії документів, які підтверджують факт, що ви є спадкоємцем
  • копії документів, що підтверджують факт прийняття вами спадщини (наприклад, копія заяви про прийняття спадщини)
  • документи, з яких вбачається належність майна спадкодавцю, наприклад, виписка з домової книги

Також позов треба пред’являти до інших спадкоємців. У разі ж відсутності таких, відповідачем буде орган місцевого самоврядування, який може отримати права на спадщину.

Адвокат зазначив, що після задоволення вашого позову можна зареєструвати своє право власності на спадкове майно у державному реєстрі на підставі рішення суду.

Додамо, що свідоцтво про смерть спадкодавця - це документ, у якому обов'язково вказується місце, дата та причина смерті людини, про що і відображено в державному реєстрі.

При наявності паспорта і документів, що підтверджують родинні зв'язки зі спадкодавцем, спадкоємець має законне право звернутися до органів реєстрації актів цивільного стану з проханням надати свідоцтво про смерть спадкодавця. Зазвичай свідоцтво про смерть спадкодавця можуть отримати близькі родичі (чоловік, дружина, діти, батьки).

 

Читайте РБК-Україна в Google News
дімдокументи