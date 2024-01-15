Адвокат розповів, як оформити спадщину, якщо немає документів на майно

Що робити

Експерт каже, що необхідно зібрати пакет документів та пред’явити до суду позов про визнання права власності на спадкове майно.

Зокрема, знадобляться:

копія свідоцтва про смерть спадкодавця

копії документів, які підтверджують факт, що ви є спадкоємцем

копії документів, що підтверджують факт прийняття вами спадщини (наприклад, копія заяви про прийняття спадщини)

документи, з яких вбачається належність майна спадкодавцю, наприклад, виписка з домової книги

Також позов треба пред’являти до інших спадкоємців. У разі ж відсутності таких, відповідачем буде орган місцевого самоврядування, який може отримати права на спадщину.

Адвокат зазначив, що після задоволення вашого позову можна зареєструвати своє право власності на спадкове майно у державному реєстрі на підставі рішення суду.

Додамо, що свідоцтво про смерть спадкодавця - це документ, у якому обов'язково вказується місце, дата та причина смерті людини, про що і відображено в державному реєстрі.

При наявності паспорта і документів, що підтверджують родинні зв'язки зі спадкодавцем, спадкоємець має законне право звернутися до органів реєстрації актів цивільного стану з проханням надати свідоцтво про смерть спадкодавця. Зазвичай свідоцтво про смерть спадкодавця можуть отримати близькі родичі (чоловік, дружина, діти, батьки).