Адвокат розповів, як оформити спадщину, якщо немає документів на майно

Майже кожному доводилося, а може, ще й доведеться оформляти спадщину від близьких людей. Досить часто в цьому випадку виникають проблеми з оформленням будинків, щодо яких немає документів, що підтверджують право власності. Варто знати, як діяти.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал адвоката Романа Сімутіна.
Експерт каже, що необхідно зібрати пакет документів та пред’явити до суду позов про визнання права власності на спадкове майно.
Зокрема, знадобляться:
Також позов треба пред’являти до інших спадкоємців. У разі ж відсутності таких, відповідачем буде орган місцевого самоврядування, який може отримати права на спадщину.
Адвокат зазначив, що після задоволення вашого позову можна зареєструвати своє право власності на спадкове майно у державному реєстрі на підставі рішення суду.
Додамо, що свідоцтво про смерть спадкодавця - це документ, у якому обов'язково вказується місце, дата та причина смерті людини, про що і відображено в державному реєстрі.
При наявності паспорта і документів, що підтверджують родинні зв'язки зі спадкодавцем, спадкоємець має законне право звернутися до органів реєстрації актів цивільного стану з проханням надати свідоцтво про смерть спадкодавця. Зазвичай свідоцтво про смерть спадкодавця можуть отримати близькі родичі (чоловік, дружина, діти, батьки).
Раніше адвокат розповідав, чи законні повістки, вручені в спортзалах та на вулицях.
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