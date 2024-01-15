Адвокат рассказал, как оформить наследство, если нет документов на имущество

Что делать

Эксперт говорит, что необходимо собрать пакет документов и предъявить в суд иск о признании права собственности на наследственное имущество.

В частности, понадобятся:

копия свидетельства о смерти наследодателя

копии документов, подтверждающих факт, что вы являетесь наследником

копии документов, подтверждающих факт принятия вами наследства (например, копия заявления о принятии наследства)

документы, из которых усматривается принадлежность имущества наследодателю, например выписка из домовой книги

Также иск следует предъявлять к другим наследникам. В случае же отсутствия таких, ответчиком будет орган местного самоуправления, который может получить права на наследство.

Адвокат отметил, что после удовлетворения вашего иска можно зарегистрировать свое право собственности на наследственное имущество в государственном реестре на основании решения суда.

Добавим, что свидетельство о смерти наследодателя - это документ, в котором обязательно указывается место, дата и причина смерти человека, о чем и отражено в государственном реестре.

При наличии паспорта и документов, подтверждающих родственные связи с наследодателем, наследник имеет законное право обратиться в органы регистрации актов гражданского состояния с просьбой предоставить свидетельство о смерти наследодателя. Обычно свидетельство о смерти наследодателя могут получить близкие родственники (супруг, жена, дети, родители).