RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Адвокат рассказал, как оформить наследство, если нет документов на имущество

Как оформить наследство, если нет документов на имущество (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Почти каждому приходилось, а может, еще придется оформлять наследство от близких людей. Довольно часто в этом случае возникают проблемы с оформлением домов, относительно которых нет документов, подтверждающих право собственности. Следует знать, как действовать.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал адвоката Романа Симутина.

Что делать

Эксперт говорит, что необходимо собрать пакет документов и предъявить в суд иск о признании права собственности на наследственное имущество.

В частности, понадобятся:

  • копия свидетельства о смерти наследодателя
  • копии документов, подтверждающих факт, что вы являетесь наследником
  • копии документов, подтверждающих факт принятия вами наследства (например, копия заявления о принятии наследства)
  • документы, из которых усматривается принадлежность имущества наследодателю, например выписка из домовой книги

Также иск следует предъявлять к другим наследникам. В случае же отсутствия таких, ответчиком будет орган местного самоуправления, который может получить права на наследство.

Адвокат отметил, что после удовлетворения вашего иска можно зарегистрировать свое право собственности на наследственное имущество в государственном реестре на основании решения суда.

Добавим, что свидетельство о смерти наследодателя - это документ, в котором обязательно указывается место, дата и причина смерти человека, о чем и отражено в государственном реестре.

При наличии паспорта и документов, подтверждающих родственные связи с наследодателем, наследник имеет законное право обратиться в органы регистрации актов гражданского состояния с просьбой предоставить свидетельство о смерти наследодателя. Обычно свидетельство о смерти наследодателя могут получить близкие родственники (супруг, жена, дети, родители).

 

Читайте РБК-Украина в Google News
дімдокументи