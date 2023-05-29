Як отримати спадщину в Україні без повернення з-за кордону: пояснення юриста

Тимчасовим захистом за кордоном користуються до 4 мільйонів українців. У деяких випадках їм складно приїхати до України, щоб владнати юридичні питання.

Одне з таких – отримання спадщини. Як можна отримати спадок з-за кордону та які норми діють на час воєнного стану, TRAVEL РБК-Україна пояснила адвокат юридичної фірми GRACERS Лариса Величко.

Для українців за кордоном є два варіанти, як прийняти спадщину:

звернутися до консульських та дипломатичних установ України , оскільки такі можуть вчиняти нотаріальні дії, а саме: видавати свідоцтва про право на спадщину, про що зазначено у ст. 38 Закону України "Про нотаріат";

, оскільки такі можуть вчиняти нотаріальні дії, а саме: видавати свідоцтва про право на спадщину, про що зазначено у ст. 38 Закону України "Про нотаріат"; або нотаріально засвідчити заяву про прийняття спадщини та надіслати її поштою нотаріусу, який перебуває на території України.

Строк для прийняття спадщини за загальним правилом встановлюється у 6 місяців та починається з часу відкриття спадщини – день смерті людини або день, з якого вона оголошується померлою.

Існують випадки, коли право на спадкування виникає, коли інші спадкоємці не приймають спадщину чи відмовляються від неї. Тоді строком для прийняття спадщини є 3 місяці з моменту неприйняття або відмови від прийняття спадщини іншими спадкоємцями.

"На час дії воєнного стану внесені зміни щодо спадкування. Перебіг строку для прийняття спадщини або відмови від її прийняття зупиняється на час дії воєнного стану, але не більше ніж на 4 місяці. Тобто до загальних 6 місяців додається ще 4 місяці, що загалом становить 10 місяців", – зауважує юрист.

Фахівець додає: під час воєнного або надзвичайного стану спадкову справу заводить за зверненням заявника будь-який нотаріус України, незалежно від місця відкриття спадщини.

"Відповідно до Глави 10 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, спадкоємці можуть подати заяву про прийняття спадщини поштою, якщо вони проживають за межами України", – звертає увагу Лариса Величко.

Заява вважатиметься своєчасно надісланою, справжність підпису особи на якій засвідчена (або не засвідчена) нотаріально, що направлена поштою до закінчення 6-місячного строку для прийняття спадщини і яка надійшла нотаріусу після закінчення цього строку.

Фото: Українці за кордоном (unsplash.com/bohdan-komarivskyi)

Нотаріус приймає такі заяви, заводить спадкову справу та у випадку надходження заяви, справжність підпису на якій не засвідчено нотаріально, надсилає лист спадкоємцю, в якому пропонує надіслати заяву, оформлену належним чином, або особисто прибути до нотаріуса за місцем відкриття спадщини. У таких випадках конверт підшивається у спадкову справу.

Залежно від міжнародних договорів між країною перебування спадкоємця та Україною, може бути необхідне проставлення апостилю й нотаріально завіреного перекладу заяви на українську мову. По завершенню процесу отримати свідоцтво про прийняття спадщини у нотаріуса можна аналогічним чином, як і при надсиланні заяви нотаріусу – поштою.

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