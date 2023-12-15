Адвокат розповів, чи законні повістки, вручені в спортзалах та на вулицях
.Після "облав" фітнес-клубів у українців виникають питання, чи є повістка законною, якщо її виписують у тренажерному залі, на вулиці, блокпості та чи взагалі уповноважені на це представники ТЦК.
На це питання відповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео адвоката Романа Сімутіна.
Що треба знати
Адвокат нагадав, що відповідно до пп. 2 пункту 1 Додатку 2 "Правил військового обліку", затверджених Постановою КМУ № 1487 від 30 грудня 2022 року оповіщення здійснюється шляхом надіслання або вручення розпоряджень чи повісток. Тобто існує лише два способи: особисте вручення або направленням рекомендованого листа.
Який вигляд має повістка
Вона має бути повністю заповнена та містити:
- прізвище, ім’я та по батькові;
- номер розпорядження, на підставі якого ви викликаєтеся;
- підпис начальника ТЦК.
Повістка не заповнюється при вас, на коліні та з помилками у прізвищі й без номера розпорядження. Повістка має бути заповнена заздалегідь і підписана начальником ТЦК - лише дотримання цих вимог зобов'язує вас її взяти, незалежно від місця вручення.
Як все відбувається зараз
Роман повідомив, що зараз часто повістку заповнюють біля вас, номер розпорядження відсутній, у прізвищах часто трапляються помилки, а замість підпису начальника використали факсиміле. Саму ж повістку вручає неуповноважена особа.
"Чому? Бо крім розпорядження про виклик, начальник ТЦК в цьому ж розпорядженні, наступним пунктом повинен уповноважити певну особу вручити вам повістку, а це ніколи не робиться", - сказав експерт.
За його словами, фактично допускається два грубих порушення.
"Повістка виписується у спосіб, не передбачений законом: на коліні, з помилками та факсимільним підписом начальника ТЦК. Особа, яка її вручає, не має на це повноважень", - зауважив він.
Відповідно до ст. 19 Конституції України, органи державної влади повинні діяти у межах та у спосіб передбачений Конституцією та законами.
Читайте також, адвокат розказав про новий спосіб вручення повісток з "бонусом" - штрафом.
Читайте також, чи можуть вручити повістку тому, хто має право на відстрочку.