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Адвокат розповів, чи зобов'язаний водій виходити із автомобіля, якщо зупинила поліція

Четвер 21 березня 2024 19:15
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Адвокат розповів, чи зобов'язаний водій виходити із автомобіля, якщо зупинила поліція Адвокат розповів, чи потрібно виходити з авто, якщо зупинила поліція (фото: Getty Images)
Автор: Тетяна Самарук
Експерт: Роман Сімутін

Під час зупинки поліцейській може вимагати вийти з автомобіля. Однак, в жодному законі чи постанові не існує переліку підстав, за яких поліцейський може вимагати вийти з авто.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал адвоката Романа Сімутіна.

Коли поліція має право вимагати вийти з авто

У 2021 році в закон "Про Дорожній рух" внесли зміни, зокрема в п. "б" ч. 2 статті 16, відповідно до яких водій зобов'язаний тримати руки в полі зору поліцейського або Військової служби правопорядку і не виходити з транспортного засобу без дозволу.

Проте поліція все ж таки має право вимагати від водія вийти з авто, але виключно в конкретних випадках:

  • при відстороненні від керування ТЗ, коли є достатньо підстав вважати, що водій знаходиться у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння
  • коли застосовується адміністративне чи кримінальне затримання водія
  • коли проводиться особистий огляд, огляд авто або обшук особи
  • в інших невідкладних та непередбачених випадках, пов’язаних із передачею ТЗ для затримання правопорушників або доставки осіб, які потребують невідкладної медичної допомоги
  • з метою усунення технічної несправності авто

Адвокат зазначив, що підстави поверхневого огляду визначені у ст. 34 ЗУ "Про Національну поліцію", а обшук - це кримінально-процесуальна дія, яка проводиться виключно за ухвалою суду.

Чи зобов'язаний водій виходити

Роман Сімутін додав, що водій не зобов’язаний виходити з авто, щоб ознайомитися з доказами правопорушення, наприклад, відеозаписом патрульного.

Згідно з ч. 1 ст. 268 КУпАП справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Простими словами: це не водій повинен підійти кудись до авто поліції, а навпаки - це поліціянт зобов’язаний на вимогу водія ознайомити його з матеріалами справи безпосередньо на місці його знаходження.

Тому не варто виходити з автомобіля, адже це ваш прямий обов’язок як водія.

Поліція має право зобов’язати вас вийти з авто лише у вказаних вище випадках і тільки за наявності законних підстав, а не просто "вийдіть для поверхневої перевірки авто чи перевірки на стан сп’яніння".

Наприклад, якщо у вас є явні ознаки сп’яніння чи авто перебуває у розшуку, або є підстави вважати, що в автомобілі перевозяться заборонені речі.

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