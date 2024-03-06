В Україні для водіїв хочуть ввести новий штраф: 34 тисячі гривень та позбавлення прав

Верховна Рада готується до розгляду законопроекту №9564, спрямованого на посилення відповідальності за порушення правил дорожнього руху. У рамках цього законопроекту планується введення нових норм для водіїв, що може призвести до застосування серйозних штрафів та навіть позбавлення водійських прав в разі їх порушення.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на проект Закону.

Які штрафи можуть чекати водіїв та за що

Ініціатором законопроєкту виступив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

За інформацією, розміщеною на сайті Верховної Ради, документ знаходився на розгляді у Комітеті з питань транспорту та інфраструктури з серпня. За відомостями видання, законопроєкт було включено до порядку денного Ради наприкінці лютого і може бути розглянутий найближчим часом.

Головною метою проєкту є вдосконалення адміністративної відповідальності за порушення правил керування чи експлуатації транспортних засобів із перевищенням допустимого рівня шуму.

Законодавці мають намір внести корективи у поширену практику втручання у систему випускання вихлопних газів автомобілів, що спричиняє збільшення рівня шуму від роботи двигунів.

Зокрема, так звані "прямоточні глушники", "подвійні спортивні системи" та інші технічні вироби, не враховані в конструкції транспортних засобів та вироблені виробниками, розглядаються як фактори порушення тиші та спокою громадян, що викликає незадоволення суспільства.

Зазначається, що автори документа переконані в недопустимості гучних звуків в умовах війни, які можуть бути сплутані з російськими дронами-камікадзе.

Згідно зі змінами, передбаченими законопроєктом, за порушення правил шумового режиму планується застосовувати штрафи та позбавлення прав. Конкретно, за перше порушення передбачено штраф у розмірі 17 тисяч гривень, а за повторне - 34 тисячі гривень.

Законопроект було внесено на порядок денний Ради наприкінці лютого, і очікується, що його розглянуть найближчим часом.