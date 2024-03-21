Адвокат рассказал, обязан ли водитель выходить из автомобиля, если остановила полиция

При остановке полицейской может потребовать выйти из автомобиля. Однако ни в одном законе или постановлении не существует перечня оснований, по которым полицейский может потребовать выйти из авто.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал адвоката Романа Симутина .

Когда полиция имеет право требовать выйти из авто

В 2021 году в закон "О Дорожном движении" внесли изменения, в частности, в п. "б" ч. 2 статьи 16, согласно которым водитель обязан держать руки в поле зрения полицейского или Военной службы правопорядка и не выходить из транспортного средства без разрешения.

Однако полиция все же вправе потребовать от водителя выйти из авто, но исключительно в конкретных случаях:

при отстранении от управления ТС, когда есть достаточно оснований полагать, что водитель находится в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения

когда применяется административное или уголовное задержание водителя

когда производится личный осмотр, осмотр авто или обыск лица

в других неотложных и непредвиденных случаях, связанных с передачей ТС для задержания правонарушителей или доставки лиц, нуждающихся в неотложной медицинской помощи

с целью устранения технической неисправности авто

Адвокат отметил, что основания поверхностного осмотра определены ст. 34 ЗУ "О Национальной полиции", а обыск - это уголовно-процессуальное действие, проводимое исключительно по определению суда.

Обязан ли водитель выходить

Роман Симутин добавил, что водитель не обязан выходить из авто, чтобы ознакомиться с доказательствами правонарушения, например видеозаписью патрульного.

Согласно ч. 1 ст. 268 КУоАП дело об административном правонарушении рассматривается в присутствии лица, привлекаемого к административной ответственности. Простыми словами: это не водитель должен подойти куда-нибудь к авто полиции, а наоборот - это полицейский обязан по требованию водителя ознакомить его с материалами дела непосредственно на месте его нахождения.

Поэтому не стоит выходить из автомобиля, ведь это ваша прямая обязанность как водителя.

Полиция имеет право обязать вас выйти из авто только в вышеуказанных случаях и только при наличии законных оснований, а не просто "выйдите для поверхностной проверки авто или проверки на состояние опьянения".

К примеру, если у вас есть явные признаки опьянения или авто находится в розыске, или есть основания полагать, что в автомобиле перевозятся запрещенные вещи.