Адвокат розказав про новий спосіб вручення повісток з "бонусом" - штрафом

Мобілізація в Україні продовжується, а повістки вручають військовозобов'язаним чоловікам. Але зараз з повістками почали вручати одразу повідомлення про розгляд справи.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на нове відео адвоката Романа Сімутіна.

Новий спосіб вручення повісток

Правозахисник навів приклад, як 5 грудня чоловіку вручили повістку, якою зобов’язали прибути наступного дня й одразу дали підписати повідомлення про розгляд адміністративної справи. Її було призначено на наступний день - 6 грудня.

"Тобто, якщо ти не прибудеш на визначену дату, то щодо тебе винесуть постанову та визнають винним за ст. 210-1 КУпАП", - повідомив експерт.

А це означає штраф.

Чи законні такі дії?

Адвокат повідомляє, що такі дії є протизаконними.

"Тут згадується фільм, де агентів відправляли у майбутнє затримати й запроторити до в’язниці людей, які ще тільки подумки збиралися скоїти злочин. Ніякої аналогії не відчуваєте? Суть прийому наступна: якщо ти не прийдеш, тоді ми на тебе складемо постанову. А ти ж, імовірно, не прийдеш, тому ще й постав завчасно підпис і ми тебе покараємо в разі неявки, бо ти потенційний порушник. Такий собі превентивний удар", - вважає Сімутін.

За його словами, мало того, що повістка вручається у спосіб, не передбачений законодавством, так "вони геть без остраху змушують підписатися під документом про вчинення порушення у майбутньому".

Адвокат зазначає, що до цього всього, на документах ще й значиться не підпис начальника ТЦК, а звичайне факсиміле, тобто начальник не підписував їх вручну, як то треба відповідно до закону.

"Придивіться уважно: підписи на цих "папірцях" ідентичні, навіть закарлючки однакові. А чи можна у такому випадку скасувати постанову та штраф? Так, якщо належним чином все зафіксувати, а найкраще - зафільмувати", - попереджає Роман.



