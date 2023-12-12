Чи можуть вручити повістку тому, хто має право на відстрочку: адвокат "розклала все по полицях"
Мобілізація в Україні продовжується з метою поповнення резервів армії. Якщо у вас є відстрочка від служби, чи можуть вам вручити повістку?
На це питання відповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на ТСН.
Що треба знати про відстрочку та повістки
Адвокатка Марина Бекало розповіла, що дотримуватися правил військового обліку мають усі без виключення призовники, військовозобов'язані та резервісти, незалежно від того, чи підлягають вони призову на військову службу.
"Правду кажучи, більшість чоловіків призовного віку не дотримуються правил військового обліку, не поновлюють свої облікові дані в ТЦК та СП, в тому числі у разі зміни сімейного стану, місця проживання, зарахування на навчання або відрахування тощо", - сказала вона.
Тому ТЦК СП, який в свою чергу може і не знати про наявність права для відстрочки, має всі підстави викликати чоловіка призовного віку для уточнення облікових даних, постановки на військовий облік, направлення на ВЛК, а вже після буде розглядати питання про наявність або відсутність підстав для відстрочки.
Хто має право на відстрочку
- працівники, які заброньовані за державними органами підприємствами, установами, організаціями
- особи з інвалідністю та особи, визнані тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я (до 6 місяців)
- особи, які самі виховують дитину, а також батьки, які виховують дитину з інвалідністю або тяжкохвору дитину, якій не встановлено інвалідність
- чоловіки, які є доглядальниками за хворою дружиною, дитиною, батьками (своїми чи одного з подружжя)
- особи, які мають на утриманні повнолітню дитину з інвалідністю І чи ІІ групи, або дитину-сироту чи дітей, позбавлених батьківського піклування
- особи, у яких на утриманні 3 та більше дітей
- особи, які мають дружину (чоловіка) або батьків (своїх чи одного з подружжя) з І або ІІ групою інвалідності
- працівники військового управління та правоохоронних органів
- студенти, аспіранти, докторанти, які навчаються за денною чи дуальною формою
- наукові та науково-педагогічні працівники, які працюють за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки
- особи, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час участі в АТО (військовослужбовці, добровольці тощо)
Читайте також, в Україні хочуть призвати ще одну категорію громадян.
Як ми раніше писали, в Україні вигадали ще один спосіб мобілізації.