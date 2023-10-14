Адвокат пояснив, як насправді може відбуватися екстрадиція "ухилянтів" від мобілізації

Днями в мережі з'являлися повідомлення про масову екстрадицію "ухилянтів" з-за кордону. Однак насправді цей процес не такий, яким його подають.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео адвоката Романа Сімутіна пояснює, чому масова екстрадиція - неможлива.

Адвокат розвіяв міф

Екстрадиція - це видача особи державі компетентними органами, якою вона розшукується для притягнення до кримінальної відповідальності чи виконання вироку. У нашому випадку це примусове повернення до України тих, хто незаконно перетнув кордон.

Етапи екстрадиції:

офіційне звернення про встановлення місця перебування на території запитуваної держави особи, яку необхідно видати, та її видача перевірка обставин, які можуть перешкоджати видачі ухвалення рішень за запитом фактична передача такої особи під юрисдикцію держави, яка запитує

Додамо, що на міжнародному рівні діє Європейська конвенція про видачу правопорушників. Вона глибше деталізує всі нюанси цього процесу та розтягує їх у часі. А ще дає державам право не видавати правопорушника та залишити остаточне рішення на іноземний суд.

Для того, щоб екстрадицію можна було провести, в обох країнах, які співпрацюють, повинно бути однакове покарання за незаконний перетин кордону.

Іноземний суд своєю чергою може видати особу державі, яка запитує, за умови дотримання війни. Проте допоки в Україні тривають бойові дії це неможливо забезпечити сповна.

Таким чином масової екстрадиції не може бути, адже кожна справа є індивідуальною.

Раніше Федір Веніславський також підтвердив, що масової екстрадиції "ухилянтів" не буде.

"З точки зору юридичної процедури масової екстрадиції громадян немає. Кримінальна відповідальність має персоналізований, індивідуальний характер. Відповідно до кожного факту необхідно звертатися і надавати відповідні документи про те, що особа переховується від органів досудового розслідування, суду і лише після цього можна залучити процедуру екстрадиції", - розповів Веніславський.

Але, за його словами, з огляду на правила, європейські правові стандарти, які регламентують діяльність і судових органів, і правоохоронних - це може бути оскаржено в суді Болгарії, Польщі чи Румунії. І остаточне рішення буде за судом.

"Тому звичайно це дуже непроста процедура і будемо думати, як її зробити більш гнучкою. Але це потребує ретельних аналізів і дискусій", - зазначив нардеп.