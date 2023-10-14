Адвокат объяснил, как на самом деле может происходить экстрадиция "уклонистов" от мобилизации

На днях в сети появлялись сообщения о массовой экстрадиции "уклонистов" из-за границы. Однако на самом деле этот процесс не такой, каким его представляют.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео адвоката Романа Симутина объясняет, почему массовая экстрадиция - невозможна.

Адвокат развеял миф

Экстрадиция - это выдача человека государству компетентными органами, которым он разыскивается для привлечения к уголовной ответственности или исполнения приговора. В нашем случае это принудительное возвращение в Украину незаконно пересекших границу.

Этапы экстрадиции:

официальное обращение об установлении места нахождения на территории запрашиваемого государства человека, которое необходимо выдать, и его выдача проверка обстоятельств, которые могут препятствовать выдаче принятие решений по запросу фактическая передача такого лица под юрисдикцию запрашивающего государства

На международном уровне действует Европейская конвенция о выдаче правонарушителей. Она глубже детализирует все нюансы этого процесса и растягивает их во времени. А еще дает государствам право не выдавать правонарушителя и оставить окончательное решение в иностранном суде.

Для того чтобы экстрадицию можно было провести, в обеих сотрудничающих странах должно быть одинаковое наказание за незаконное пересечение границы.

Иностранный суд в свою очередь может выдать лицо запрашивающему государству при условии соблюдения войны. Однако пока в Украине продолжаются боевые действия, это невозможно обеспечить сполна.

Таким образом массовой экстрадиции не может быть, ведь каждое дело индивидуальное.

Ранее Федор Вениславский также подтвердил, что массовой экстрадиции "уклонистов" не будет.

"С точки зрения юридической процедуры массовой экстрадиции граждан нет. Уголовная ответственность носит персонализированный, индивидуальный характер. Согласно каждому факту необходимо обращаться и предоставлять соответствующие документы о том, что лицо скрывается от органов досудебного расследования, суда и только после этого можно привлечь процедуру экстрадиции" , - рассказал Вениславский.

Но, по его словам, учитывая правила, европейские правовые стандарты, регламентирующие деятельность и судебных органов, и правоохранительных - это может быть обжаловано в суде Болгарии, Польши или Румынии. И окончательное решение будет за судом.

"Поэтому, конечно, это очень непростая процедура и будем думать, как ее сделать более гибкой. Но это требует тщательных анализов и дискуссий", - отметил нардеп.