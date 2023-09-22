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У Німеччині українців призовного віку відправляють на фронт: росіяни запустили нову ІПСО

Україна, П'ятниця 22 вересня 2023 16:24
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У Німеччині українців призовного віку відправляють на фронт: росіяни запустили нову ІПСО Росіяни запустили ІПСО про екстрадицію українців за кордоном (фото: РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Юлія Гаюк

У мережі з'явилося відео, на якому невідомий чоловік розповідає про нібито масові затримання українців призовного віку у Німеччині. Після цього їх відправляють в Україну на фронт. Однак така інформація є черговим фейком РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на спростування від VoxCheck.

Про що йдеться у фейку

У відео, яке почали поширювати ще на початку вересня, чоловік каже, що якщо вас зупинила поліція за кордоном і ви громадянин України, вас нібито повертають додому. Примітно, що чоловік вживає вираз "на Україну", який притаманний росіянам.

Він додає, що вже наче почали розсилати листи за адресами, де проживають українці, зокрема, в Німеччині.

Ця інформація є повністю неправдивою.

Що потрібно знати українцям

На початку березня 2023 року речник ДПСУ Андрій Демченко зробив заяву про те, що "чоловіків, які втекли з України, повернуть додому". Згодом народний депутат Давид Арахамія сказав, що екстрадиція чекатиме на тих, хто виїхав за кордон незаконним шляхом

5 вересня представник президента у парламенті Федір Веніславський заявив, що масової екстрадиції чоловіків-ухилянтів до України з-за кордону не буде. Адже кримінальна відповідальність має індивідуальний характер.

Найчастіше незаконні перетини кордону здійснюють поза офіційними пунктами пропуску, у спеціальних сховках або ж за підробленими документами, які дозволяють покинути територію країни під нібито "законним" приводом.

Варто також зазначити, що ні підробка документів для виїзду за кордон, ні незаконний перетин кордону не караються мобілізацією. За ці порушення передбачений штраф чи позбавлення волі.

Раніше ми розповідали, як шахраї створили фейковий канал "Николаевский Ванек" і заволоділи трьома мільйонами гривень.

Читайте також про те, як не піддаватися ІПСО та не впадати в паніку.

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