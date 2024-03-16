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Адвокат пояснив, хто і коли має право перевіряти документи під час дії воєнного стану

Хто і за яких умов має право перевіряти документи (колаж: РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко

Під час дії воєнного стану громадяни повинні носити при собі документи, які посвідчують особу. Але попри поширену думку, не усі працівники ТЦК мають право їх перевіряти і навіть поліція не завжди уповноважена це робити.

Про те, хто і коли може перевіряти документи під час дії воєнного стану, пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію адвоката Володимира Крекотня в Instagram.

Хто і коли має право перевіряти документи

"Якщо до вас підходять поліцейські чи представники ТЦК і просять пред'явити документи, то треба спершу переконатися в тому, чи мають ці особи повноваження та підстави на такі дії. Якщо немає хоча б одного із цих двох пунктів, вимога пред'явити документи є незаконною. А виконувати ми зобов'язані тільки законні вимоги", - пояснює юрист. 

Як перевірити повноваження:

  • у поліцейського потрібно ознайомитись з його службовим посвідченням
  •  у працівників ТЦК має бути наказ коменданта і документ, що підтверджує особу

"Закон чітко регламентує підстави для перевірки документів. І повірте мені, там немає норми, яка б дозволяла це робити тільки на основі того, що уповноважені особи хочуть дізнатись ваше прізвище і виписати вам повістку", - додає Крекотень.

 

Які є законні підстави для перевірки документів

Раніше ми детально розповідали про те, які є законні підстави перевірки документів під час дії воєнного стану.

Документи можна перевіряти, коли:

  • особа схожа на людину, яка перебуває в розшуку, або на безвісти зниклу людину
  • є підстави вважати, що особа вчинила або має намір вчинити правопорушення
  • особа перебуває на території чи об’єкті зі спеціальним режимом
  • в особи є зброя, боєприпаси, наркотичні засоби та інші речі, обіг яких обмежений або заборонений, чи вимагає спеціальних документів
  • особа перебуває на місці кримінального, адміністративного правопорушення або ДТП
  • особа порушує заборони, які встановлені на території, де запроваджено правовий режим воєнного стану
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