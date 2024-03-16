Адвокат пояснив, хто і коли має право перевіряти документи під час дії воєнного стану

Під час дії воєнного стану громадяни повинні носити при собі документи, які посвідчують особу. Але попри поширену думку, не усі працівники ТЦК мають право їх перевіряти і навіть поліція не завжди уповноважена це робити.
Про те, хто і коли може перевіряти документи під час дії воєнного стану, пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію адвоката Володимира Крекотня в Instagram.
"Якщо до вас підходять поліцейські чи представники ТЦК і просять пред'явити документи, то треба спершу переконатися в тому, чи мають ці особи повноваження та підстави на такі дії. Якщо немає хоча б одного із цих двох пунктів, вимога пред'явити документи є незаконною. А виконувати ми зобов'язані тільки законні вимоги", - пояснює юрист.
Як перевірити повноваження:
"Закон чітко регламентує підстави для перевірки документів. І повірте мені, там немає норми, яка б дозволяла це робити тільки на основі того, що уповноважені особи хочуть дізнатись ваше прізвище і виписати вам повістку", - додає Крекотень.
Раніше ми детально розповідали про те, які є законні підстави перевірки документів під час дії воєнного стану.
Документи можна перевіряти, коли:
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