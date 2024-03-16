Адвокат пояснив, хто і коли має право перевіряти документи під час дії воєнного стану

Хто і коли має право перевіряти документи

"Якщо до вас підходять поліцейські чи представники ТЦК і просять пред'явити документи, то треба спершу переконатися в тому, чи мають ці особи повноваження та підстави на такі дії. Якщо немає хоча б одного із цих двох пунктів, вимога пред'явити документи є незаконною. А виконувати ми зобов'язані тільки законні вимоги", - пояснює юрист.

Як перевірити повноваження:

у поліцейського потрібно ознайомитись з його службовим посвідченням

у працівників ТЦК має бути наказ коменданта і документ, що підтверджує особу

"Закон чітко регламентує підстави для перевірки документів. І повірте мені, там немає норми, яка б дозволяла це робити тільки на основі того, що уповноважені особи хочуть дізнатись ваше прізвище і виписати вам повістку", - додає Крекотень.

Які є законні підстави для перевірки документів

Раніше ми детально розповідали про те, які є законні підстави перевірки документів під час дії воєнного стану.

Документи можна перевіряти, коли: