За відстрочкою – у ТЦК. Відповіді на головні питання про мобілізацію та повістки на блокпосту
Новий закон про посилення правил мобілізації ще остаточно не прийняли, але в Україні час продовжують діяти основні правила призову на службу.
Чи передають РАЦСи і суди в військкомати інформацію про реєстрацію шлюбу, як оформити право на відстрочку від служби та як діяти, якщо ваше авто зупиняють для вручення повістки, у інтерв'ю РБК-Україна розповідає Діана Тернова, юрист юридичної компанії "Приходько та Партнери".
– Раніше вже говорилося про те, що після реєстрації шлюбу РАЦСи передають інформацію про військовозобов'язаного в ТЦК. Чи можна зараз реєструвати шлюб без передачі даних у військкомат?
– При подачі заяви про державну реєстрацію шлюбу людина заповнює відповідні графи для надання інформації. Така заява включає в себе відомості стосовно відношення до військової служби. Таким чином, після реєстрації шлюбу, РАЦС дійсно повідомляє ТЦК про зміну сімейного стану особи.
– Чи значить це, що чоловіка після реєстрації шлюбу мобілізують?
– Ні, після реєстрацію шлюбу одразу ніхто не мобілізовує, однак після реєстрації шлюбу особі потрібно оновити свої дані в ТЦК. Оскільки призовники, військовозобов’язані та резервісти повинні особисто повідомляти в семиденний строк органам, в яких вони перебувають на військовому обліку, про зміну персональних даних.
– Чи подають суди інформацію в ТЦК, коли починається судовий процес про розірвання шлюбу стягнення аліментів тощо? Або коли суд вже виніс те чи інше рішення?
– Ні, не подають.
– В мережі пишуть, що деякі ТЦК починають відмовляти у відстрочці від мобілізації військовозобов'язаним, які мають дружину з 1 або 2 групою інвалідності. На основі чого можуть відмовити в такому?
– Можуть відмовити, якщо людина з інвалідністю має інших працездатних осіб, зобов’язаних відповідно до закону їх утримувати. Тобто один із варіантів коли можуть відмовити чоловіку у якого дружина з інвалідністю це коли у них є повнолітні діти.
Фото: РАЦСи передають до ТЦК відомості про чоловіків, але це не означає, що їх відразу мобілізують (Getty Images)
– Зараз багато хто думає, що відстрочка надається автоматично, якщо людина й так підпадає під деякі категорії. Але для цього потрібен список документів. Яких саме?
– Повідомлення про наявність підстав для відстрочки є частиною оновлення даних в ТЦК і СП. З огляду на практику, бувають непоодинокі випадки, коли люди, маючи підстави для відстрочки все одно захищають Батьківщину, погоджуючись на добровільну мобілізацію. Тож право на відстрочку – це право, однак його необхідно реалізувати.
Щоб реалізувати своє право на відстрочку, треба враховувати кілька важливих моментів. По-перше, необхідно написати заяву на оформлення відстрочки. До цього потрібно підходити відповідально, обґрунтовано, коротко викласти обставини та з посиланням на Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та попросити надати відстрочку.
До заяви треба додати документи, які підтверджують відповідні обставини для відстрочки. А надалі після проходження ВЛК – очікувати відповідь стосовно надання відстрочки.
– Які ви б дали поради тим, хто збирається оформлювати право на відстрочку від служби?
Основні поради:
- Написати обґрунтовану заяву;
- Зібрати та завірити нотаріально всі необхідні документи, які підтверджують право на отримання відстрочки;
- Зареєструвати заяву з документами в ТЦК та СП;
- Не проходити ВЛК, поки не зареєструєте заяву з документами.
Зверніть увагу, що отримати відстрочку можна тільки на підставі військово-облікового документа. Такими документами зараз є військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного. Тобто, скажімо, якщо вам вже 36 років, а ви досі маєте приписне або стару довідку з військкомату, то поки не оновите даний документ, ви не зможете отримати відстрочку.
Читайте також: Право на відстрочку. Кого точно не мобілізують під час війни: повний список
Фото: Відстрочку від служби надають лише якщо для цього зібрати пакет документів (Getty Images)
– А якщо у чоловіка є всі документи для відстрочки від мобілізації, але в ТЦК відмовляються давати відстрочку – що робити в таких випадках?
– Спочатку треба отримати письмову відповідь, чому відмовляють. У відповіді має бути зазначена причина відмови. Якщо ви з такою причиною не згодні, то можете оскаржити відмову у наданні відстрочки від мобілізації в судовому порядку.
– Зараз часто буває, що автомобіль на блокпості зупиняє поліція, але потім підходять представники ТЦК і виписують повістку. Як себе поводити в таких випадках?
В даній ситуації алгоритм дій може бути таким:
- Для початку дізнатися у представника поліції причину зупинки авто.
- Перевірити у представників ТЦК документи – це їх службове посвідчення, яке підтверджує її приналежність до територіального центру комплектування та соціальної підтримки;
- Варто попросити пред’явити наказ коменданта про уповноваження певних представників ТЦК на вручення повісток;
- У випадку неправомірних дій викликати інших представників Національної поліції та фіксувати правопорушення.
Нагадаємо, повістками військовозобов’язаних оповіщають про необхідність з’явитись до ТЦК під час мобілізації. Чітких правил, де саме можуть вручати повістку, законами не прописано. Але є нюанси, які треба враховувати. Юрист пояснив РБК-Україна, чи є місця, де точно заборонено вручати повістки.
Також експерт пояснив, як може працювати е-кабінет, якщо Верховна Рада проголосує за ці зміни.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.