Адвокат объяснил, кто и когда имеет право проверять документы во время действия военного положения

Во время действия военного положения граждане должны носить при себе документы, удостоверяющие личность. Но, несмотря на распространенное мнение, не все работники ТЦК имеют право их проверять и даже полиция не всегда уполномочена это делать.
О том, кто и когда может проверять документы во время действия военного положения, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию адвоката Владимира Крекотня в Instagram.
"Если к вам подходят полицейские или представители ТЦК и просят предъявить документы, то нужно сначала убедиться в том, имеют ли эти лица полномочия и основания на такие действия. Если нет хотя бы одного из этих двух пунктов, требование предъявить документы является незаконным. А выполнять мы обязаны только законные требования", - объясняет юрист.
Как проверить полномочия:
"Закон четко регламентирует основания для проверки документов. И поверьте мне, там нет нормы, которая позволяла бы это делать только на основе того, что уполномоченные лица хотят узнать вашу фамилию и выписать вам повестку", - добавляет Крекотень.
Ранее мы подробно рассказывали о том, какие существуют законные основания проверки документов во время действия военного положения.
Документы можно проверять, когда:
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