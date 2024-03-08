Навіть суд не в силах щось виправити. Адвокат розповів про хитру схему ТЦК, на яку ловлять чоловіків

Працівники ТЦК нерідко вдаються до хитрощів, аби вручити повістку військовозобов'язаним чоловікам. Ці схеми іноді настільки продумані, що навіть суд не в силах потім виправити ситуацію.

Про одну із таких схем розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію адвоката Романа Сімутіна у You Tube.

Чи має право ТЦК затримувати чоловіків

Юрист розповів про випадок, коли працівники ТЦК без попереднього вручення повістки здійснили незаконне затримання чоловіка, якого доставили до військкомату. Інцидент трапився 15 січня на блокпості у Яремче.

"Дружина намагалася у суді оскаржити затримання чоловіка на блокпості та його доставку до ТЦК. А що вирішив суд? Що чоловік добровільно пройшов ВЛК та добровільно в той же день поїхав у військо. Водночас суд визнав, що співробітники ТЦК не є уповноваженими особами, які мають право затримувати громадян", - говорить юрист.

Дружина затриманого подала скаргу на незаконне затримання її чоловіка у порядку ст. 206 КПК України - загальні обов’язки судді щодо захисту прав людини до Надвірнянського райсуду.

Як бачить даний інцидент ТЦК

"На блокпості поліцейські та ТЦК виявили чоловіка, який, на їхню думку, ухилявся від мобілізації. Документи були відсутні, однак їм вдалося отримати доступ до мобільного телефону і встановити особу через додаток "Дія", - розповідає Сімутін.

За допомогою бази "Оберіг" виявили, що той підлягає призову та запропонували поїхати до ТЦК для "уточнення даних та проведення роз’яснювальної роботи".

Чоловік добровільно погодився поїхати у ТЦК, пройшов ВЛК та написав заяву про видачу військового квитка.

"У той же день, 15 січня, згідно з наказом начальника ТЦК його відправили у розпорядження військової частини, ніякого незаконного затримання не було", - додає адвокат.

Яка позиція суду

Згідно з документами, наданими ТЦК, громадянин добровільно пройшов ВЛК, отримав військовий квиток і вибув у розпорядження військової частини: порушень не встановлено.

"Суддя також звернула увагу на те, що згідно з кримінальним процесуальним законодавством співробітники ТЦК не є уповноваженими особами, які мають право затримувати громадян", - наголосив Сімутін.

Отже, чоловік не був затриманою особою в розумінні кримінального процесуального законодавства, тому повноваження слідчого судді на вказані правовідносини не поширюються. Тож суддя запропонувала звертатися із позовом до окружного адміністративного суду.

"Якщо до вас застосовують фізичне затримання - то фіксуйте незаконні дії на відео, повідомляйте 102, вимагайте зустрічі з адвокатом та нічого не підписуйте. Це набагато ефективніший спосіб, ніж вищеописаний", - говорить адвокат.