Адская жара и грозы: синоптики рассказали, где снова будет заливать

Погода в Украине во вторник, 11 июня, будет пожароопасной и богатой на различные погодные явления. В большинстве регионов температура воздуха превысит +30 градусов, но возможны грозы, шквальный ветер и местами даже град.

Погода на востоке во вторник будет жаркой и сухой. Ночная температура воздуха ожидается от +16 до +20 градусов, днем столбики термометров покажут +31 +32 градуса, в Днепре и Харькове до +33 +34 градусов.

В южных областях без осадков. Ночная температура воздуха будет колебаться от +19 до +21 градуса, днем воздух прогреется до +30 +33 градусов. В Крыму солнечно, осадки не прогнозируются. Ночью +18 +20 градусов, днем +30 +32 градуса.

На севере синоптики прогнозируют кратковременный дождь и небольшую грозу. Ночная температура воздуха +17 +19 градусов, днем ожидается от +30 до +32 градусов.

Западные области накроет дождями и сильными грозами. Возможно усиление ветра и град. Ночью в регионе от +15 до +18 градусов, днем столбики термометров покажут +28 +31 градус.

В центральной части Украины возможна небольшая облачность, но осадки не прогнозируются. Ночью +17 +19 градусов, днем ожидается от +30 до +32 градусов.

В Киеве 11 июня будет сухо, без осадков. Ночью столбики термометров опустятся до +18 +20 градусов, днем будет жарко, от +29 до +31 градуса.

Погода в Украине 11 июня

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптик Наталка Диденко рассказала, когда в Украине наступит прохладная погода.

А также мы рассказывали о том, что некоторые области Украины будет заливать сильными дождями и пройдут грозы.