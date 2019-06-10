Синоптик рассказала, когда в Украине похолодает (фото)

Погода в Украине 11 июня (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине во вторник несет угрозу из-за высокой температуры

Погода в Украине во вторник, 11 июня, принесет неприятности жителям некоторых областей в виде сильной жары. К тому же кое-где существует вероятность гроз, града и шквального ветра. Об этом сообщила Наталка Диденко на своей Facebook-странице. Она также рассказала, как долго продлится июньская жара.

По словам синоптика, завтра днем температура по Украине будет составлять от +30 до +34 градусов. Несколько ниже указатели будут на термометрах в западных областях, где воздух прогреется до +27... +31 градуса.

"Такие сильные градусы могут провоцировать тепловые удары, головокружение, проблемы с артериальным давлением, дыханием. Будьте внимательны к себе и окружающей среде", - пишет синоптик.

Погода в Украине 11 июня (фото: facebook.com/tala.didenko)

Относительно осадков, то, по прогнозу Наталки Диденко, они возможны в западных областях, на Севере и на Винничине. Здесь возможны локальные сильные ливни с грозами, а также шквалистое усиление ветра и град.

На Востоке, Юге, а также в большинстве центральных областей будет преобладать сухая воздушная масса.

Погода в Украине 11 июня (фото: facebook.com/tala.didenko)

В Киеве завтра также жарко. Термометры покажут от +30 до +32 градусов. Днем существует вероятность локальных дождей с грозами.

Наталка Диденко прогнозирует усиление жары до конца недели. А снижения температуры следует ожидать только в следующее воскресенье-понедельник - 16-17 июня.

Погода в Украине 11 июня (фото: facebook.com/tala.didenko)

К слову, из-за погодных капризов на выходных пострадали некоторые районы Киева. Сильный ливень в воскресенье, 9 июня, подтопил подземные переходы на жилом массиве Позняки Дарницкого района.

Напомним, в Херсонской области страшный ураган разнес практически целый поселок в Олешківському районе.

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