Пекельний біль: Різатдінова розповіла, коли повернеться на паркет Танців з зірками

Анна Різатдінова зомліла на Танцях з зірками (колаж: РБК-Україна)

Анна Різатдінова розповіла про причини непритомності на Танцях з зірками

Анна Різатдінова відчула запаморочення і знепритомніла під час десятого ефіру Танців з зірками, який показали в неділю, 27 жовтня. Гімнастка в парі з Олександром Прохоровим виконала складний класичний балет, а після танцю їй раптово стало погано.

Фаворитка "Танців" розповіла, що стало причиною її непритомності, а також повідомила, коли повернеться до тренувань, пишуть Факти.

Прославлена українська гімнастка говорить, що останній тиждень для неї був неймовірно складним, як фізично, так і морально. Адже Аня 22 жовтня втратила коханого дідуся, якому і присвятила свій номер.

26-річна гімнастка каже, що пережити цей тиждень було складніше, ніж Олімпійські ігри в Ріо-де-Жанейро, де спортсменка стала бронзовим призером. Анні Різатдіновій за тиждень вдалося стати на пуанти, і це їй далося нелегко. Вона зізнається, що під час тренувань відчувала нестерпний біль у суглобах і кістках.

"На цей тиждень припав самий складний танець в моєму житті, навіть складніше, ніж Олімпійські ігри. У дуже короткий термін я повинна була стати на пуанти, щоб танцювати балет вже в неділю. Сильно боліли кістки і суглоби", - говорить гімнастка.

Анна Різатдінова та Олександр Прохоров на Танцях з зірками (фото: facebook.com/tanci1plus1)

На тлі фізичних навантажень і емоційного потрясіння у гімнастки був нестабільний тиск. Крім того вона перехвилювалася перед виступом. Аня в щоденнику шоу говорила, що хотіла справити враження на приму-балерину Катерину Кухар.

"Під час прямого ефіру у мене почало темніти в очах і стало погано. Зараз мені вже краще, тиск стабілізувався", - сказала Різатдінова.

Також вона додала, що найближчим часом повернеться до тренувань і пообіцяла, що наступної неділі глядачі зможуть побачити новий танець у виконанні їх пари.

Нагадаємо, Анна Різатдінова після танцю впустила квіти і стала падати. Її підтримав партнер Олександр Прохоров, а ефір довелося терміново перервати на рекламу. Пізніше з'ясувалося, що тиск гімнастки становив 210 за першим показником.

Зазначимо, що пару Різатдінової і Прохорова недарма називають фаворитами нового сезону "Танців з зірками". Адже з десяти виступів вони сім разів займали верхню сходинку в турнірній таблиці за оцінками суддів.

До речі, Катерині Кухар, балет у виконанні Ані не сподобався. Суддя назвала її танець "токсичним полином для її смакових рецепторів", а також розкритикувала гімнастку за "весь танець у шостій позиції" і "плечі на вухах".

Анна Різатдінова та Олександр Прохоров на Танцях з зірками (відео: YouTube)