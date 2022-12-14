Адміністрація відмовилась допомагати: українську блогерку обікрали в 5-зірковому готелі Туреччини

Відома українська блогерка-мільйонниця Тетяна Парфільєва заявила, що її обікрали в 5-зірковому готелі Туреччини. Вона заявила, що адміністрація готелю відмовилась допомагати та звинуватила її у брехні.
Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.
За словами Тетяни, вона з чоловіком поїхала на відпочинок. У готелі вони заселились до номера, де був запах цигарок, тому пара попросила їх переселити до іншої кімнати.
Однак, перед тим дівчина, коли мила руки, зняла каблучки й забула про них.
Про каблучки блогерка згадала не одразу, а вже дорогою до ресторану. В адміністрації готелю сказали, що нічого вона у номері не залишала.
"Ми спілкувалися з персоналом чотири години, навіть поліція приїхала, але готель відмовився перевірити речі персоналу, який був у номері одразу після нас. Адміністрація готелю відмовилася нам допомогти і сказала, що, можливо, ми самі заховали ці каблучки", - поскаржилася Тетяна.
Зокрема, дівчина здогадується, хто вкрав каблучки - це зробив чоловік, який прибирав номер. Все тому, що Тетяні на відео з камер спостереження його поведінка була дивною.
Парфільєва додала, що поліція розвела руками, а адміністрація готелю не пішла на зустріч.
"Це ненормально, що ти боїшся залишити свої речі в номері готелю. Ненормально ставити своїх співробітників у пріоритет над клієнтами. Це ненормально, коли ти телефонуєш поліції, офіцери вітають керівників готелю обіймами, демонструють їм свою лояльність і байдужість до жертви, кажучи, що вони нічого не можуть зробити", - сказала вона.
Тетяна зазначила, що прикраси їй на весілля подарував чоловік, тому вони для неї дуже важливі та цінні.
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