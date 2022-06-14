Известного музыканта Евгения Хмару обокрали в поезде: это не просто утрата чего-то материального

Известный музыкант и пианист Евгений Хмара рассказал, что его обокрали в поезде. Он сейчас гастролирует с концертами по Европе и собирает деньги для украинцев. Воры забрали сумку с его аппаратурой и мобильный телефон.

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

"У меня забрали абсолютно все для моих выступлений, а это оборудование на 8000 евро. И это в тот момент, когда едешь поездом в ночь, чтобы сэкономить лишние 100 евро на ночь в гостинице, так как все деньги собираем для наших защитников", - пишет музыкант.

Он описал свой маршрут за последние трое суток: с верхней Австрии в Вену за рулем (300 км), Вена-Рига (самолет), Рига-Вильнюс (автобус). Два выступления в Вильнюсе в тот же день самолет на Варшаву. Ночь в аэропорту. Далее: Варшава-Катовице, потом дорога автомобилем в Чехию. Выступление. Далее поездом до Остравы и ожидание поезда, который должен был приехать в 2:30 ночи.

Ночной поезд - это вагоны с сидячими местами в купе по 6 сидений и раздвижные двери, которые не закрываются на замок. Евгений Хмара нашел купе без попутчиков и попытался немного поспать. При этом ногу поставил на сумку, а телефон был в кармане.

"Спать удавалось по 20-30 минут. Сумка стояла опертая на ногу, а телефон в кармане. Около 5:30 утра я в очередной раз проснулся и начал на себя злиться, так как всегда держу вещи при себе и от этого не могу нормально спать. Я выложил телефон, а сумку переложил под сиденье. А на следующее утро я проснулся без всего…", - добавляет музыкант.

Он признается, что эта утрата - не просто чего-то материального, это потеря намного большая - два года музыкальной жизни. Кучи студийных записей, который не вернуть.

"В то же время, это ничто, по сравнению с тем, что теряют сегодня украинцы из-за нашего соседа. Я живой. Родные и друзья живы, а это главное! Я благодарен Богу за все! Благодарен за этот урок. Так как из этой ситуации вынес многое. Хочу еще поблагодарить и молюсь за семью, которая первой пришла на помощь. Это бесценно!" - написал Евгений Хмара.

Евгений Хмара - известный украинский композитор, пианист-виртуоз, член Опекунского совета ассоциации Child.ua - помогает детям с аутизмом. Первую музыкальную композицию записал в 7 лет. Пишет музыку для кинофильмов и телесериалов, активно гастролирует, выпустил уже 6 альбомов.