Администрация отказалась помогать: украинскую блоггершу обокрали в 5-звездочном отеле Турции

Что украли у блоггерши

По словам Татьяны, она с мужем уехала на отдых. В отеле они заселились в номер, где был запах сигарет, поэтому пара попросила их переселить в другую комнату.

Однако перед тем девушка, когда мыла руки, сняла кольца и забыла о них.

Татьяну Парфильеву обворовали в гостинице Турции (скрин)

Как отреагировала администрация отеля

О кольцах блоггерша вспомнила не сразу, а уже по дороге в ресторан. В администрации гостиницы сказали, что ничего она в номере не оставляла.

"Мы общались с персоналом четыре часа, даже полиция приехала, но гостиница отказалась проверить вещи персонала, который был в номере сразу после нас. Администрация гостиницы отказалась нам помочь и сказала, что, возможно, мы сами спрятали эти кольца", - пожаловалась Татьяна.

В частности, девушка догадывается, кто украл кольца - это сделал мужчина, который убирал номер. Все потому, что Татьяне на видео с камер наблюдения его поведение было странным.

Татьяну Парфильеву обворовали в гостинице Турции (скрин)

Парфильева добавила, что полиция развела руками, а администрация гостиницы не пошла на встречу.

"Это ненормально, что ты боишься оставить свои вещи в номере отеля. Ненормально ставить своих сотрудников в приоритет над клиентами. Это ненормально, когда ты звонишь полиции, офицеры приветствуют руководителей отеля объятиями, демонстрируют им свою лояльность и безразличие к жертве, говоря ничего не могут поделать", - сказала она.

Татьяна отметила, что украшения ей на свадьбу подарил мужчина, поэтому они для нее очень важны и ценны.

Татьяну Парфильеву обворовали в гостинице Турции (скрин)