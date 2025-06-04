Ада Роговцева зворушила архівним фото з чоловіком: як вони виглядали в молодості

3 червня Степакову виповнилося б 97 років.

"День народження чоловіка. Уже двадцятий без нього. Сьогодні виповнилося б 97", - написала актриса.

Також вона поділилася чорно-білим фото своєї сім'ї, на якому зображено саму Роговцеву, її чоловіка, сина Костянтина Степанкова-молодшого, а також доньку Катерину.

Нагадаємо, син актриси помер у 2012 році на 50-му році життя від раку. Мати, дружина і сестра залишалися поруч із ним до його останніх хвилин.

Ада Роговцева показала рідкісне фото з покійними чоловіком і сином (фото: facebook.com/adarogovtseva)

Як відреагували в мережі

Користувачі мережі одразу ж почали коментувати рідкісне фото, яке Роговцева опублікувала в мережі:

"Світла пам'ять світлій людині. Так тепло від вашого з ним спільного виконання "Ішло дівча лучками". Відтоді цю пісню полюбила"

"Світла пам'ять вашому чоловікові! Ви - велетні української культури та мистецтва. Низький уклін вам за вашу творчість!"

"Талант. Велика людина"

"Вічна пам'ять".

Костянтин Степанков (кадр із фільму "Карпатське золото", 1991)

Хто такий Костянтин Степанков

Костянтин Степанков (справжнє прізвище - Волощук) - радянський і український актор театру і кіно, педагог.

Батько актора, Петро Семенович Волощук, був священиком, репресований, загинув. Прізвище Степанков утворено від дівочого прізвища матері, Євгенії Василівни Степанко.

Після школи два роки навчався в Уманському сільськогосподарському інституті, потім вступив до Київського інституту театрального мистецтва ім. І. Карпенка-Карого (нині Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого).

З 1955 року - актор Київського українського драматичного театру ім. І. Франка, з 1968 - Кіностудії ім. О. Довженка.

Серед найвідоміших фільмів Степанкова: "Дума про Ковпака", "Комісари", "Білий птах із чорною ознакою", "Обітниця", "Вавилон", "Кам'яний хрест" і "Високий перевал".

З Адою Роговцевою він познайомився, коли вона навчалася в інституті, а він викладав там. Він був старший за неї на 9 років і на той момент був одружений.

У 1959 році Роговцева і Степанков одружилися. У цьому шлюбі народилися двоє дітей.

Син - Костянтин Степанков-молодший (1962-2012) - актор, режисер театру і кіно, брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, пізніше працював у Міжнародній академії екології.

Донька - Катерина Степанкова (1972 р.н.) - акторка, а з 2007 року - режисер Київського театру драми та комедії на лівому березі Дніпра.

Ада Роговцева з донькою (фото: facebook.com/kate.stepankova)