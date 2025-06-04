Ада Роговцева зворушила архівним фото з чоловіком: як вони виглядали в молодості

Легендарна українська акторка театру і кіно Ада Роговцева показала архівне фото зі своїм чоловіком Костянтином Степанковим.
Про це йдеться в повідомленні РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її публікацію в соцмережі Facebook.
3 червня Степакову виповнилося б 97 років.
"День народження чоловіка. Уже двадцятий без нього. Сьогодні виповнилося б 97", - написала актриса.
Також вона поділилася чорно-білим фото своєї сім'ї, на якому зображено саму Роговцеву, її чоловіка, сина Костянтина Степанкова-молодшого, а також доньку Катерину.
Нагадаємо, син актриси помер у 2012 році на 50-му році життя від раку. Мати, дружина і сестра залишалися поруч із ним до його останніх хвилин.
Ада Роговцева показала рідкісне фото з покійними чоловіком і сином (фото: facebook.com/adarogovtseva)
Користувачі мережі одразу ж почали коментувати рідкісне фото, яке Роговцева опублікувала в мережі:
"Світла пам'ять світлій людині. Так тепло від вашого з ним спільного виконання "Ішло дівча лучками". Відтоді цю пісню полюбила"
Костянтин Степанков (кадр із фільму "Карпатське золото", 1991)
Костянтин Степанков (справжнє прізвище - Волощук) - радянський і український актор театру і кіно, педагог.
Батько актора, Петро Семенович Волощук, був священиком, репресований, загинув. Прізвище Степанков утворено від дівочого прізвища матері, Євгенії Василівни Степанко.
Після школи два роки навчався в Уманському сільськогосподарському інституті, потім вступив до Київського інституту театрального мистецтва ім. І. Карпенка-Карого (нині Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого).
З 1955 року - актор Київського українського драматичного театру ім. І. Франка, з 1968 - Кіностудії ім. О. Довженка.
Серед найвідоміших фільмів Степанкова: "Дума про Ковпака", "Комісари", "Білий птах із чорною ознакою", "Обітниця", "Вавилон", "Кам'яний хрест" і "Високий перевал".
З Адою Роговцевою він познайомився, коли вона навчалася в інституті, а він викладав там. Він був старший за неї на 9 років і на той момент був одружений.
У 1959 році Роговцева і Степанков одружилися. У цьому шлюбі народилися двоє дітей.
Син - Костянтин Степанков-молодший (1962-2012) - актор, режисер театру і кіно, брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, пізніше працював у Міжнародній академії екології.
Донька - Катерина Степанкова (1972 р.н.) - акторка, а з 2007 року - режисер Київського театру драми та комедії на лівому березі Дніпра.
Ада Роговцева з донькою (фото: facebook.com/kate.stepankova)
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