"Хочеться обігріти". Ада Роговцева висловилася про 33-річного онука, який воює на передовій

Відома українська акторка Ада Роговцева поділилася своїми думками про важливість підтримки українських військових та згадала про свого онука, Олексія Степанкова, який зараз служить у Збройних силах.

Акторці, рідна людина якої служить на передовій, важко усвідомлювати, що Україна втрачає найкращих, і вона не може залишатися байдужою до болю матерів і жінок, які віддають своїх чоловіків на фронт.

"Я відчуваю як бабця і прабабця. Мені хочеться всіх їх обігріти, обійняти, облюбити, обцілувати й, головне, захистити. І це горе всіх матерів, всіх жінок, які віддають мужчин на війну. Це те, що не вилікуєш. Тому що твої повернулись, а ті, що не твої - то значить не повернулись. І якими вони повертаються. Я дихаю іноді так: "Уфффф“ (імітує дихання). Видихаю. А Олексій приїхав з тих місць, реагує. Людина. Це не від неї залежить. Але ми ж це знаємо, ми ж це відчуваємо", - каже Роговцева.

Вона також поділилася своїм переживанням за загибель українців, які навіть не встигли стати батьками та створити нові сім'ї. Ада Роговцева (фото: instagram.com/ada_rogovtseva)

"Найкращих. Таких красивих хлопців. Яких би вони дітей народили! Синів і дочок! І як би це було. Скошують, і нема. І ніхто не поверне таких. А народжувати будуть ті, що пройшли. І що це буде за покоління?!", - сказала артистка.

Знаменитість також наголосила на важливості турбуватися не лише про тих, хто повертається з війни, але й про їхні родини. Вона вважає, що жінки повинні давати лише любов і підтримку своїм чоловікам, синам і батькам, які пережили важкі випробування.

"І мені здається, що ми зовсім не приділяємо уваги тим, до кого повертаються з війни. Тому що ми не беремо до уваги, які вони, як їх треба плекати, як їх треба розкласти, а ми до них з якимись такими вимогами. От мені здається, що жінки мають тільки-тільки дарувати любов, обігрівати, пестити. А також і батьки, і діти. Ми дійшли до того, що українці хороші, але треба ставати ще кращими", - додала вона.

Зазначимо, що Олексій Степанков-Ткаченко, онук Ади Роговцевої, у мирному житті працював оператором-постановником. Але з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну пішов боронити країну.