Абсурдная вакансия для украинцев насмешила сеть: "главбуху" обещают от 2 до 4 тысяч (видео)
Блогерша Татьяна Омельченко раскритиковала очередную трэш-вакансию. В этот раз одна из компаний искала главного бухгалтера, которому планировала платить невероятно маленькую зарплату.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, которое блогерша разместила в Instagram.
Что предлагают в вакансии
Компания "ООО Спецстрой" разместила объявление о поиске главного бухгалтера. Блогерша не смогла проигнорировать вакансию, ведь условия и размер зарплаты просто впечатляют, но весьма неприятно. Человеку, который ищет работу, предлагают всего 2-4 тысячи гривен в месяц.
"Будем сейчас считать залеты этого работодателя. Залет первый - ЗП. Нарушения по "минималке". Ни один уважающий себя главбух на такую вакансию не придет. А куда девался прошлый главбух, сбежал?" - пошутила блогерша.
Омельченко высмеяла новую трэш-вакансию (скриншот)
Также она отметила, что вакансия написана на русском языке. Компания почему-то решила не перевести ее на украинский. Не обошла она и требования и обязанности.
За зарплату до 4 тысяч и при "неполной занятости" человек должен выполнять множество задач.
Часть обязанностей, написавших в вакансии (скриншот)
"Просто пока перечитаешь все обязанности, уже пол дня пройдет. Нет ничего об официальном трудоустройстве. Это тот момент, когда они даже не написали, что они предлагают", - отметила Омельченко.
"Мне сейчас очень жаль бухгалтеров, которые там работают. Потому что если так будут издеваться над главбухом, то что тогда получают бухгалтера? Этот работодатель живет в каком-то 2000 году?" - добавила она.
Как реагирует сеть
Видео блогерши насмешило пользователей. Поэтому украинцы шутят и пишут, что даже не могли подумать, что такие вакансии существуют. Также они отмечают:
- "Может это за день зарплата? Тогда хоть как-то это можно объяснить"
- "Возможно, это доллары, а не гривны"
- "Можно было написать: ЗП по результатам собеседования, а не позориться такими цифрами".
Напомним, ранее уже стало известно, что женщина нашла в МакФлури несъедобный "сюрприз" и едва сдерживала эмоции.
Кроме этого, недавно блогер показала вакансию с рабскими условиями.