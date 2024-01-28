"Или ты 3 года служишь, или 3 года сидишь": ветеран Дикий выступил за усиление наказания для уклонистов

Ветеран и бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий высказался о мобилизации в Украине. Он заявил, что сейчас военные получают "билет в один конец". Кроме того, Дикий выступил за усиление наказания для тех, кто не хочет воевать.

Что улучшит процесс мобилизации

Ветеран отметил, что постоянно говорит о двух "ключевых нормах".

"Это введение предельного срока службы, чтобы люди не покупали билет в один конец, потому что сейчас человек, когда одевает "пиксель", то все, он должен воевать уже или до смерти, или до ампутации, или до победы", - заявил Дикий.

"И если победа через год, то повезло. А если через 10 лет, ну просто не повезло. Этого не должно быть. Должен быть четко установлен предельный срок службы, после которого даже во время войны ты возвращаешься домой", - подчеркнул он.

А вместо военного, возвращающегося с фронта, считает Дикий, "идет дальше воевать тот, кто эти предыдущие твои годы службы отсидел у тебя за спиной". Ветеран считает, что в Украине должна пройти "большая ротация, общенациональная". Также он назвал вторую норму, которая поможет с мобилизацией.

Дикий высказался о мобилизации (скриншот)

"Извините, должно быть очень жесткое усиление ответственности и, в частности, криминализация именно уклонения от учета... У нас сейчас если ты уже надел "пиксель" и подписал там или контракт, или мобилизационное, с этого момента шаг вправо, шаг влево - ты дезертир и это очень строгая ответственность", - рассказал Дикий.

А за то, что человек отказывается стать на учет, отметил ветеран, или не хочет проходить ВЛК, или же "посылает" военкома с повесткой, существует лишь административное наказание. Речь идет о штрафе в размере 1 тысячи 700 гривен.

По его словам, "рядовой немотивированный человек", который может не хотеть надевать "пиксель", но "лайкает" или иногда донатит, стоит перед выбором. Либо все же пойти служить с вариантом "до конца жизни, потому что срок не установлен", либо заплатить штраф. И это Дикий называет "абсурдом".

"Мы должны все же этого самого рядового человека наконец-то поставить перед более адекватным выбором: или ты 3 года служишь, или ты 3 года сидишь. Это совсем другой выбор будет", - заявил ветеран.